Kalthof. Ein Streit mit einer 39-jährigen Frau endete für einen 26-jährigen Kalthofer im Krankenhaus.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Iserlohner Polizei nimmt Frau nach Messerattacke fest

Ein Streit in Kalthof hat am Freitagnachmittag für einen Beteiligten im Krankenhaus geendet. Wie die Polizei mitteilte, kam es in einer Wohnung am Finkenweg zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 39-jährigen Frau und einem 26-jährigen Mann in der Wohnung des Mannes. Im Rahmen des Streites verletzte die Frau den jungen Mann mit einem Messer so schwer, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.