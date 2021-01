Iserlohner „Segenstüten“ sorgen für Spuren im Herzen

Ursula Erbel (li.) und Ursula Beck lobten bei der Abholung die „Segenstüten“-Aktion und nutzten die Gelegenheit zu einem kurzen Besuch an der Krippe in der Dreifaltigkeitskirche in Wermingsen.

Iserlohn. Den coronabedingten "Sternsinger"-Ersatz gibt es seit dem Wochenende in den Kirchen. In Sümmern kam er auch direkt ins Haus.

Mehrere tausend Sternsinger-„Segenstüten“ sorgten am Wochenende bei vielen Iserlohnern für „Lichtblicke in einer eher dunklen Zeit“, wie Pfarrer Johannes Hammer mit großer Freude feststellte. Allein in Sümmern wurden rund 1800 an sämtliche Haushalte verteilt. Zudem konnten die von fleißigen Helfern oft schön verzierten Papiertüten mit dem Segensspruch, mit Teelicht und -beutel, Gebäck und mehr in den katholischen und auch einigen evangelischen Kirchen zumeist zu den Zeiten der abgesagten Gottesdienste abgeholt werden.





So wie am Samstagabend in St. Peter und Paul in Kalthof, wo sich der Leiter des Pastoralverbundes erst einmal verwundert die Augen rieb angesichts des großen Andrangs. In kürzester Zeit seien bereits 20 Gläubige gekommen. „Das hat mich schon überrascht, dass das so positiv angenommen wurde“, sagte Pfarrer Hammer. Dabei habe er auch viel Verständnis erfahren für die Entscheidung, dass die Sternsinger erstmals leider nicht von Tür zu Tür ziehen konnten. „Und es gab eine große Dankbarkeit, dass trotzdem etwas gemacht wird, dass mit so viel Kreativität dieser widrigen Situation begegnet wurde.“ Der gerade jetzt so notwendige und wichtige Zusammenhalt habe sich zudem auch daran gezeigt, dass die Menschen aneinander denken und die Tüten denen mitbringen, die selber nicht kommen können.

Auch Maria Schmiemann nahm am Samstag eine aus der Dreifaltigkeitskirche für ihre Nachbarin mit und freute sich, dass es damit schon zum dritten Mal in kurzer Zeit nach den „Kirchweih für zu Hause“-Tüten am ersten Advent und den Kerzen zu Weihnachten eine Mitnahmeaktion in ihrer Gemeinde gab. Der Wermingserin war es zudem ein besonderes Anliegen, dass dadurch auch trotzdem Spenden gesammelt werden: „Um die Kinder in aller Welt zu unterstützen, damit die auch unter den aktuellen Bedingungen wenigstens ein Stückchen von dem bekommen, was sie brauchen, nämlich Ernährung und Bildung.“

Wer nicht direkt etwas in die Spendenbox in der Kirche werfen konnte, kann übrigens seine Spende bei den Mitarbeitern im Pastoralverbundsbüro abgeben oder überweisen auf das Konto mit der IBAN DE 39 4726 0307 0034 2801 02 bei der Bank für Kirche und Caritas. Alle Spenden werden in diesem Jahr als, so Gemeindereferent Arthur Gorny, „Zeichen der Solidarität und der christlichen Nächstenliebe“ zusammengelegt und gleichmäßig auf alle Projekte des Pastoralverbundes aufgeteilt. Informationen dazu gibt es unter www.pviserlohn.de. Dort finden sich übrigens auch zwei Videos, mit denen die Vorbereitung und das Packen der „Segenstüten“ in mehreren Familien festgehalten wurde, inklusive der Segnung mit dem mitgegebenen Weihwasser in kleinen Fläschen.

„Alle sind sehr begeistert und finden es toll, dass man so helfen kann und das überhaupt etwas stattfindet“, berichteten Marion Kamberg und Justyna Nwosu: „Das sorgt für ein bisschen Hoffnung in dieser Zeit.“ Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen „überwachten“ die Ausgabe am Samstagnachmittag und hatten auch das Verpacken der rund 600 Tüten für St. Aloysius und Hl. Dreifaltigkeit organisiert, das von 13 Familien übernommen worden war. Über das seit jeher schon große ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde in Wermingsen freuten sich auch Ursula Beck (79) und Ursula Erbel (80). „Denn der Glaube wird dadurch weitergegeben trotz der grausigen Pandemie mit all den Einschränkungen“, sagten sie beim Abholen. Früher seien sie auch immer mit den eigenen Kindern bei den Sternsingern mitgegangen. In ihrer Erinnerung habe dabei immer viel Schnee gelegen. „Damals haben wir Spuren im Schnee hinterlassen, heute hinterlässt die Aktion aber auf jeden Fall Spuren im Herzen“, sagte Ursula Beck. Und es gebe einen Überraschungseffekt, da man ja nicht wisse, was sich alles in der „Segenstüte“ befinde.

Auch Carola Brugman fand es „klasse, wie die Aktion läuft. Mir tun nur die Kinder leid, weil die diesmal als Sternsinger keine Süßigkeiten bekommen“. „Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn die vorbeigekommen wären“, sagte auch Christian Eichhorn. Aber es sei zumindest ein Ersatz, „mit dem man sich über Wasser halten“ könne in diesen Zeiten. Und der Wermingser wollte das Abholen der „Segenstüten“ auch als ein Zeichen der Wertschätzung für diejenigen verstanden wissen, die sich im Vorfeld Gedanken deswegen gemacht hätten.

Während Brigitte Henkel am Samstagnachmittag ihrer 94-jährigen Tante eine Tüte mitbrachte („Die freut sich da schon sehr drauf!“), nahm ihre Schwester Andrea Pott zwei mit ins fränkische Möhrendorf bei Erlangen. Eine sei für „die Arbeit“, sagte die Bildungsreferentin für die St.-Georg-Pfadfinder in der katholischen Kirche von Bamberg. Mit Brigitte Henkels Sohn Florian war zudem ein langjähriger früherer Sternsinger aus Dreifaltigkeit mit seiner Frau Ramona und Söhnchen Felix (2) gekommen, um eine „Segenstüte“ abzuholen. Als Kind habe er neben den Süßigkeiten auch das mit den Verkleidungen immer sehr schön gefunden. Später sei er als Betreuer mitgegangen. Seine Frau kann sich noch gut an die „leuchtenden Augen auch der älteren Menschen“ erinnern, wenn sie in ihrer Heimatgemeinde bei der Aktion unterwegs war.

Kontaktlos, also nur durch den Einwurf in die Briefkästen, erfolgte die Verteilung der „Segenstüten“ in Sümmern, wo sonst traditionell bei der Sternsingeraktion immer an jeder Haustür gleich welcher Konfession geklingelt wird. „Wir konnten auch diesmal alle 16 Bezirke besetzen“, freute sich Organisator Tobias Hano über die Resonanz. Etwa 20 Familien hätten mitgeholfen beim Packen der Tüten.

Die ersten Tüten überhaupt wurden bereits am Mittwoch im Lutherhaus neben der Obersten Stadtkirche ausgegeben. „Es gibt schon seit vielen Jahren eine lockere Kooperation zwischen der Kinderkantorei und der Sternsingeraktion“, berichtete Ute Springer. Die Resonanz jetzt hat sie dann aber doch noch mal „enorm überrascht“: Die 50 Tüten, die sie vorab vom Pastoralverbund bekommen hatte, waren sehr viel schneller ausgegeben als erwartet, so dass sie noch mal 30 weitere Tüten besorgen musste, da sie anschließend auch noch ein Dutzend auf „Vorbestellung“ in mehreren Stadtteilen verteilte. Unter den Empfängern seien auch einige Katholiken gewesen, die sich über den frühen Termin gefreut hätten, und eben sehr viele evangelische Gemeindemitglieder, die dieses sichtbare Zeichen eines Segens für und an ihrer Haustür inzwischen auch sehr zu schätzen wüssten. Und die kurzen Begegnungen und vielen freundlichen Gesprächen am Fenster des Lutherhauses, an dem die Tüten unter Wahrung von Abstand und Hygiene ausgegeben wurden, hätten auch gezeigt, wie groß die „Sehnsucht nach einem Stück Gemeinschaft“ in diesen Zeiten sei.