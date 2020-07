Iserlohnerin Mathilda (6) erklärt uns ihren Garten

Iserlohn. Für unsere Serie „#Heimatoase“ hat Mathilda nicht nur ein Video gedreht, sondern auch das Kommentieren selbst übernommen.

„Unsere sechsjährige Tochter Mathilda war der Meinung, dass sie das mit dem Gartenvideo auch machen kann, hat sich das Smartphone geschnappt und ist losgezogen“, schreibt uns Familie Pott und hat das „Werk“ von Mathilda mitgeschickt. Ein weiteres Video für unsere Sommerserie „#HeimatOase“, das Sie auf www.ikz-online.de unter Lokales Iserlohn finden können. Dort zeigt uns Mathilda nicht nur die Glanzpunkte im Garten, sondern kommentiert das Ganze auch auf unterhaltsame Weise.

Mathilda zeigt uns ihren Garten Mathilda zeigt uns ihren Garten

Noch bis Ende Juli freuen wir uns auf weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die uns einen Blick in ihren Garten, in ihre Heimatoase werfen lassen und diese bunten Eindrücke mit unseren Leserinnen und Lesern teilen möchten. Unter allen Einsendungen verlosen wir einen Gutschein über 250 Euro vom Hagebaumarkt Holz&Bau Iserlohn. Ihr Video oder auch Ihre Fotos schicken Sie bitte per E-Mail (bei großen Dateien empfehlen wir einen Filehosting-Dienst wie Wetransfer) an redaktion@ikz-online.de. Mit der Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name und das Video/Foto veröffentlicht wird. Wir freuen uns auf Ihren Garten und wünschen viel Glück bei der Verlosung; der Rechtsweg ist dabei ausgeschlossen.