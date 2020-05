Ist Wahlkampf mit Corona möglich?

Iserlohn. UWG-Piraten wollen Fragen erörtern lassen

Mit einem Schreiben beantragt die Fraktion UWG-Piraten die Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Kommunalwahlkampf“ für die nächste Sitzung des Haupt- und Personalausschusses, verbunden mit mehreren Anfragen. Darunter: „Auf welche Art und Weise hält die Verwaltung es für möglich, dass Parteien, Wählergemeinschaften und Einzelbewerber in den Senioren- und Pflegeheimen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger persönlich ansprechen können?“ Insbesondere im Hinblick auf das SWI bitten die UWG Piraten um konkrete Aussagen.

Außerdem solle geklärt werden, wie Unterstützungsunterschriften für die Kandidatur gesammelt werden können und ob aufgrund der Beschränkungen für die Gastronomie städtische Räume für Wahlkampfveranstaltungen in den Ortsteilen zur Verfügung stünden. „Wir bitten dabei zu berücksichtigen, dass über die bereits im Rat vertretenen Parteien und Wählergemeinschaften mehrere Gruppierungen und Einzelbewerber ihre Kandidatur angekündigt haben und unter Beachtung der Chancengleichheit die Möglichkeit zu Veranstaltungen im Wahlkampf in der Stadt und in den Ortsteilen haben müssen“, heißt weiter. Abschließend wird die Frage gestellt, ob Podiumsdiskussionen ermöglicht würden.