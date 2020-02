Junge Aktivisten treffen Politprofi

Die Iserlohner Gruppe von „Fridays for Future“ möchte sich breiter aufstellen, möchte auch andere Themen besetzen und sich auf kommunaler Ebene auch abseits von Umwelt und Klima einsetzen und einmischen. Das wurde bereits deutlich, als die jungen Leute unlängst zum Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus eingeladen hatten. Und unter diesem Vorzeichen stand auch das Treffen von Jana Finke, Finn Jäker, Christian Kiangala und Till Rehmus von der Iserlohner Aktivisten-Gruppe mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Dagmar Freitag. Natürlich wurden auch hier unterschiedliche Positionen zu Klimazielen und zu konkreten Themen vom ÖPNV über Plastiksteuer bis zum Tempolimit diskutiert. Stärker aber als bei anderen Treffen, etwa mit den CDU-Politikern Dr. Peter Liese und Paul Zie­miak, war hier aber deutlich spürbar, dass die „Fridays“, die auf ihrem ökologischen Terrain ohnehin ex­trem sattelfest und bestens informiert sind, nun auch von einem alten Polit-Profi lernen wollen, wie man im Sinne der Sache weiterkommen kann.

Kompromissbereitschaft war die oft wiederholte Forderung von Dagmar Freitag, die mit Ratschlägen nicht sparte und klar zum Ausdruck brachte, dass es eine Diskrepanz zwischen den Forderungen auf den „Fridays“-Plakaten und der Lebenswirklichkeit der Menschen gebe. Es sei nicht so einfach für die Menschen, ihr Leben umzustellen. Jeder könne Kleinigkeiten ändern, bei den meisten hörte es dann aber beim Geld auf. „Das ist der Unterschied zwischen eurer Mission und meiner Aufgabe. Ich muss die Breite der Gesellschaft im Blick haben und sehen, was sich die Leute leisten können.“ Und sie riet den Jugendlichen, ebenfalls deutlich zu machen, dass sie Sozialverträglichkeit im Blick haben. „Es ist ja nicht so, dass wir nicht verstehen, was euer Anliegen ist, und wir euch nicht ernst nehmen. Man muss aber sehen, was machbar ist.“

Maximalforderungen dringend erforderlich

Als Beispiel führte Dagmar Freitag das Klimaschutzpaket der Bundesregierung an. Natürlich lägen da die Ziele weit unter denen der „Fridays“-Bewegung. Sie sei aber froh, dass es dieses Paket gebe, zum ersten Mal verbindliche Ziele, vom Bundestag verabschiedet. „Das haben wir auch eurer Bewegung zu verdanken“ – auch wenn es sich natürlich um einen Kompromiss handele. „Wir müssen aber alle mitnehmen, wir brauchen Akzeptanz in der Bevölkerung und können nicht gegen die Menschen regieren.“

Finn Jäker hielt dagegen, dass die ökologische Wende die Bevölkerung auch näher zusammen bringen könne. „Wir kämpfen ja nicht für das Klima, um die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich zu verschärfen.“ Und Till Rehmus reklamierte für die „Fridays“-Bewegung, dass Maximalforderungen dringend erforderlich seien. „Wir sind keine Partei, wir müssen nichts verhandeln, wir können und müssen hohe Ziele setzen setzen.“

Dagmar Freitag stimmte an dieser Stelle zu. Es sei extrem wichtig, dass die Bewegung unabhängig bleibe und sich nicht parteipolitisch einspannen lasse, und es sei definitiv so, dass „Fridays for Future“ schon viel bewirkt und verändert haben – auch bei ihr selbst und ihrem Konsumverhalten – und dass die Akzeptanz wachse. Dennoch machte sie sehr deutlich, was sie stört. „Ich habe sehr große Probleme mit der Vorwurfshaltung von Greta Thunberg. Ihr tut euch keinen Gefallen mit dieser Ausschließlichkeit und dieser harten Polarisierung zwischen uns und euch. Das schafft keine Akzeptanz“, warb sie auch hier für höhere Kompromissbereitschaft.

Nach Thüringen: Angst vor politischer Entwicklung

Das Gespräch, von großer Sympathie und Interesse auf beiden Seiten getragen, soll nun auf jeden Fall weiter geführt werden. Ein Einladung nach Berlin hat Dagmar Freitag bereits ausgesprochen. Und natürlich ging es am Ende auch um die Entwicklungen in Thüringen, bei denen Dagmar Freitag sehr emotional reagierte. „Das, was da passiert ist, kann wirklich Mauern gegen Rechts eingerissen haben. Ich habe Angst vor der weiteren politischen Entwicklung in Deutschland.“ Und an die Jugendlichen gerichtet, appellierte sie auch ihre Altersgenossen zu motivieren, sich politisch zu informieren und aktiv zu werden, „damit diese rechte Bande keinen Fuß mehr an die Erde kriegt“. Worauf Christian Kiangala feststellte, dass die „Fridays“-Bewegung schon immer anti-rechts gewesen sei, und man ja ohnehin auch immer stärker andere Themen in den Blick nehmen wolle.