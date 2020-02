Justiz zieht bei Straßenrennen mit

Auf den ersten Blick hat sich die Zahl der Verkehrsunfälle laut der jährlichen Statistik der Polizei kaum verändert. Allerdings gibt es doch Fälle, die herausstechen. So gab es 2019 laut Polizei vier illegale Straßenrennen im Stadtgebiet. Um dieses Phänomen zu bekämpfen, hofft die Kreispolizeibehörde auf eine strenge Bestrafung durch die Gerichte.

„Die Justiz zieht mit“, sagt Michael Kuchenbecker, Abteilungsleiter der Polizei im Märkischen Kreis, bei der Vorstellung der Unfallstatistik am Dienstag. Mehrere Fälle seien bekannt, in denen die Raser hohe Strafen kassieren mussten. Als Beispiel nennt er den Fall zweier Taxi-Fahrer, die wegen eines illegalen Straßenrennens zu elf Monaten Fahrverbot verurteilt worden sind. Zudem musste der eine 3000, der andere 900 Euro Strafe zahlen.

Teilweise gehe es auch um den Job. So schildert Claus Croce, stellvertretender Direktionsleiter Verkehr bei der Kreispolizeibehörde, einen Fall, in der der mutmaßliche Teilnehmer eines Autorennens um seinen Arbeitsplatz fürchten muss. Je nachdem, wie das noch laufende Strafverfahren ende, würde sich der Arbeitgeber von dem Raser trennen, wie Claus Croce erklärt.

Weg-Zeit-Berechnungen überführen den Täter

Um die Täter zu überführen, nutzt die Polizei verschiedene Techniken. Laut Jörg Keßel, Leiter des für den Nordkreis zuständigen Verkehrskommissariats 1, stellt die Polizei zum Beispiel Weg-Zeit-Berechnungen an, um zu beweisen, dass der Fahrer über eine längere Strecke mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Ebenfalls werte die Polizei digitale Fahrzeugdaten aus.

Michael Kuchenbecker und Claus Croce von der Kreispolizeibehörde stellen die Unfallstatistik der Polizei vor. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Besonders für Aufsehen gesorgt hat im vergangenen Jahr ein illegales Rennen in der Nacht auf Karfreitag, in dem ein 28-jähriger Hemeraner fast sein Leben verlor. Mit 120 Stundenkilometern war er in der Innenstadt auf der Mendener Straße unterwegs und kollidierte mit einem Taxi, schleuderte nach links und schrammte drei geparkte Autos. Der 28-jährige Fahrer wurde schwer, der Taxi-Fahrer leicht verletzt.

Wie im Vorjahr gab es auch im Jahr 2019 einen Verkehrstoten. Am 25. September befuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem Omnibus die Baarstraße. Aus noch ungeklärter Ursache prallte der Fahrer in einem unbeleuchteten Straßenabschnitt mit einer 58-jährigen Fußgängerin zusammen. Die Frau starb. Insgesamt meldet die Polizei sieben Unfalltote im Märkischen Kreis. 2018 haben zehn Menschen ihr Leben durch einen Unfall verloren.

Ansonsten hat sich die Zahl der Unfälle mit schwer verletzten Personen in Iserlohn leicht von 53 im Jahr 2018 auf 55 im Jahr 2019 erhöht. Die Zahl der Unfälle mit leicht verletzten Personen hat sich geringfügig von 210 Fällen im Jahr 2018 auf 203 Fälle im Jahr 2019 verringert. Im gesamten Märkischen Kreis zeigt sich eine ähnliche Entwicklung: Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten stieg um fünf auf 231 Fälle an, die Zahl der Unfälle mit Leichtverletzten sank leicht von 978 auf 935 Fälle. Insgesamt hat sich die Gesamtzahl der Unfälle im Märkischen Kreis leicht von 14.787 im Jahr 2018 auf 14.732 Fälle im Jahr 2019 verringert.

Unfälle häufen sich in Iserlohn an 13 Stellen

Laut Polizei gibt es im Iserlohner Stadtgebiet aktuell 13 Stellen, an denen sich Unfälle häufen. Unter anderem sind dies die Kreuzung Seilerseestraße/Hemberg oder die Kreuzung Mendener Landstraße/Reiterweg. Aber auch am Konrad-Adenauer-Ring und der Hans-Böckler-Straße gebe es vermehrt Unfälle.