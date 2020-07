Foto: Michael May / IKZ

Karstadt-Schließung Karstadt bestätigt Schließung in Iserlohn zum 31. Oktober

Iserlohn. Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof hat der Stadt Iserlohn jetzt schriftlich mitgeteilt, dass die Filiale in Iserlohn zum 31. Oktober schließt.

Das Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof GmbH hat der Stadt Iserlohn jetzt schriftlich die Schließung des Karstadt-Hauses am Schillerplatz zum 31. Oktober mitgeteilt. Die Stadt teilt mit, dass das Unternehmen als Gründe dafür neben den Auswirkungen der Corona-Krise, auch „gegenwärtige und künftige Parameter des Standortes, die Standortverteilung in der Region“ sowie „das wirtschaftliche Leistungsvermögen der Filiale“.

Galeria Karstadt Kaufhof befinde sich nun in einer Insolvenz in Eigenverantwortung. Trotz intensiver Verhandlungen mit allen Beteiligten sei es nicht gelungen, die Fortführung der Filiale in Iserlohn zu ermöglichen, heißt es weiter von Karstadt.

Alle Bemühungen von Politik und Verwaltung waren nicht erfolgreich

„Leider haben alle Bemühungen von Politik und Verwaltung bis hin zu überaus weitreichenden Angeboten bezüglich der Mietzahlungen und mehrerer Verhandlungsgespräche mit hochrangigen Vertretern der Karstadt-Leitung die Entscheidung, das Iserlohner Haus zu schließen, nicht verhindern können. Wir bedauern dies sehr, insbesondere im Hinblick auf die zum großen Teil langjährig Beschäftigten, die damit ihren Arbeitsplatz verlieren“, zeigt sich Michael Wojtek, Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Iserlohn, enttäuscht von der Unternehmensentscheidung.