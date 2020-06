Karstadt Iserlohn: Schließung in absehbarer Zeit

Archivbild: Der Konzern Galeria Karstadt-Kaufhof hat nach IKZ-Informationen angekündigt, das Kaufhaus in Iserlohn in absehbarer Zeit zu schließen.

Iserlohn. Der Konzern soll die Stadt als Eigentümerin der Immobilie telefonisch über die beabsichtigte Schließung informiert haben.

Spätestens mit dem Schutzschirmverfahren, unter das „Galeria Karstadt Kaufhof“ gerutscht ist, sind auch wieder Spekulationen hochgekommen, der Karstadt-Konzern werde im Rahmen eines Sanierungsplanes vor harten Einschnitten stehen, Filialschließungen inklusive. Nach IKZ-Informationen deutet nun alles darauf hin, dass Karstadt in absehbarer Zeit den Standort Iserlohn aufgeben wird. Demnach soll der Konzern am Dienstag telefonisch der Stadtverwaltung eine entsprechende Mitteilung gemacht haben. Die Stadt Iserlohn ist seit einigen Jahren Eigentümerin der Kaufhausimmobilie. Im Rathaus, so war zu hören, will man nun zunächst abwarten, bis Karstadt sich in der Angelegenheit schriftlich äußert. Das sei bislang noch nicht geschehen.

Die Nachricht fällt nun natürlich genau in eine Zeit, in der die Planungen für eine Umgestaltung des Schillerplatz-Areals konkreter werden. Die sich nach unseren Informationen andeutende Entscheidung von Karstadt dürfte zweifelsfrei Auswirkungen auf die weiteren Planungen haben.