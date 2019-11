Iserlohn. Erinnerungen an die Anfänge aus dem Mütterverein zur Förderung christlicher Erziehung der Kinder.

kfd St. Aloysius feiert ihr 140-Jähriges

Grund zum Anstoßen gab es bei der kfd St. Aloysius, die am 22. Oktober ihr 140-jähriges Bestehen erlebte und am Sonntag zur Jubiläumsfeier eingeladen hatte. Zunächst stand unter dem Motto „Unser Leben sei ein Fest“ ein Festgottesdienst mit Dechant Johannes Hammer und kfd-Diözesanpräses Roland Schmitz in der Kirche St. Aloysius auf dem Programm, bevor es dann zum Empfang ins Forum St. Pankratius ging.

Dort begrüßte Teamsprecherin Margret Hoffmann die mehr als 100 Gäste. „Wir freuen uns, dass sie so zahlreich erschienen sind“, so Margret Hoffmann, die sich anschließend beim Diözesanpräses für die gute Predigt bedankte. Ein herzliches Willkommen galt neben den eigenen Mitgliedern auch den kfd-Vorständen aus dem Pastoralverbund Iserlohn, aus Herz Jesu Grüne und den Vertretern der verschiedenen Gruppierungen in der St.-Aloysius-Gemeinde. Namentlich hieß sie Pfarrer i.R. Gerhard Althaus und Pastor Frederic Kernbach willkommen.

Dank von vielen Seiten an alle 90 Mitglieder

Das Fest war einerseits dazu gedacht, das Jubiläum zu begehen und andererseits, um den eigenen Mitgliedern und Mitarbeiterinnen einfach einmal Danke zu sagen. Etwa 90 Mitglieder hat die kfd St. Aloysius derzeit. Einmal pro Monat treffen sich die Damen zum Wortgottesdienst mit anschließendem Frühstück. Zudem gibt es verschiedene Untergruppen wie den „Treffpunkt Frauenkreis“ und den „Mittwochstreff“, die auch jeweils einmal pro Monat zusammenkommen. Von diesen geselligen Zusammentreffen und weiteren Aktionen zeugten am Sonntag beim Jubiläumsfest auch Fotos.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen begann das Programm. Zunächst sprach kfd-Diözesanpräses Roland Schmitz Grußworte, bevor Margret Hoffmann die Geschichte der kfd St. Aloysius Revue passieren ließ. Und auch der stellvertretende Bürgermeister Thorsten Schick überbrachte Glückwünsche im Namen der Stadt Iserlohn.

Zwischendurch sorgte die Gruppe „Flöten Mix“ für musikalische Unterhaltung. Bei Kaffee und Kuchen blieb schließlich noch genügend Zeit für den geselligen Gesprächsaustausch. Als gemeinsamen Abschluss stimmten alle das Lied „Möge die Straße“ an. Natürlich hofft man bei der heimischen kfd auf weitere zehn erfolgreiche Jahre, um dann 2029 das 150-jährige Jubiläum zu feiern.

Heute ist die kfd auch für Männer geöffnet

Als die katholischen Frauen einst unter Pfarrer Gerhard Schröder ihren eigenen Mütterverein zur Förderung christlicher Erziehung der Kinder gründeten, wurde er laut Chronik schnell zum größten Standesverein der Waldstadt. Damals gab es zunächst lediglich die kfd St. Aloysius, die sich der Regensburger Erzbruderschaft christlicher Mütter anschloss. Schließlich gingen aus der einen Stamm-Frauengemeinschaft viele Neugründungen hervor. Mitglieder konnten zunächst nur Mütter werden, heute ist die kfd auch für Männer geöffnet. Damals wie heute ist die Aufgabe der kfd, die ihren heutigen Namen seit 1958 trägt, geistlicher wie auch sozial-karitativer Natur.

Mit der Zeit wuchsen die Angebote für die Frauen wie beispielsweise in der Familienbildungsstätte. Man solidarisierte sich unter den Frauen. So halfen erfahrene Mütter unter anderem werdenden Müttern. Die Freude an Geselligkeit und gemeinsamer Fortbildung kam stets nicht zu kurz. In der kfd treffen Frauen auf Gleichgesinnte und haben die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit einzubringen. Gemeinsam wird der Glauben gelebt, und die kfd macht sich stark für die politischen Interessen und Bedürfnisse der Frauen.