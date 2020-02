Kindergärten auf Kante genäht

„Wir müssen etwas tun“ – in großen Buchstaben wurde dieser Satz in der Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung an die Wand geworfen. Ein durchaus eindringlicher Appell, den Jugendamtsleiter angesichts der Entwicklung bei den Iserlohner Kindergärten an die Vertreter der Ratsfraktionen richtete.

Grund für die Sondersitzung war die Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes für das Jahr 2020/21, den die Mitglieder abseits des umfangreichen Tagesgeschäftes des Jugendhilfeausschusses einmal eingehender besprechen und beraten wollten. Die nackten Zahlen, die die Jugendamtsmitarbeiterin Kristina Miederhoff dazu darstellte, sehen gar nicht schlecht aus. Für die derzeit 2427 Kinder unter drei Jahren hält Iserlohn 947 Plätze in der U3-Betreuung vor, was einem prozentualen Anteil von 39 Prozent entspricht und damit mehr als die als Ziel formulierten 38 Prozent. Auch im Ü3-Bereich gibt es mit 2457 Kindergartenplätzen für derzeit 2358 Kinder, was einem Angebot von 104,4 Prozent entspricht, eine auskömmliche Situation.

Nachfrage lässt sich nur über Notgruppen befriedigen

Gerade im Ü3-Bereich sei das Platzangebot aber sehr knapp bemessen und werde nur durch Notgruppen und Überbelegungen, die einzelne Einrichtungen freundlicherweise auf sich nähmen, zu erreichen. Kai Maibaum untermauerte diese Einschätzung in seinem Bericht zur demografischen Entwicklung. Im Zuge von KiBiZ habe es in den vergangenen Jahren ständiger Veränderungen gegeben, grundsätzlich habe aber der Ausbau des U3-Bereichs bis hinunter zu den ein- bis zweijährigen Kleinkindern Vorrang gehabt. In diesem Bereich sie Iserlohn auch gut aufgestellt. Problematisch werde aber inzwischen der Ü3-Bereich, der momentan schon nur über Notgruppen und Überbelegungen Plätze für alle Kinder bereit hält, was letztlich auf Kosten der Qualität gehe. „Das kann nicht unser Anspruch sein“, erklärte Kai Maibaum.

Ohne Alarmstufe rot auszurufen („Die Zahlen sind derzeit noch in Ordnung“) zeigte Maibaum aber einige aktuelle Entwicklungen auf, die am Ende doch einen dringenden Handlungsbedarf ergeben. Grundsätzlich seien diese Entwicklungen ausgesprochen positiv. Die Geburten, so die Prognosen, gehen zwar weiter zurück, aber bei weitem nicht so schnell wie immer angenommen, weil die Geburtenkennziffer (Kinder pro gebährfähiger Frau) von 1,37 auf 1,5 bis 1,6 korrigiert wurde. Zudem sei Iserlohn offensichtlich attraktiv für Familien, was auch aktuell die Zahlen an zugezogenen Kindern im Kindergartenalter, die auch unterjährig einen Kindergartenplatz einfordern, zeigen – 70 Kinder waren es im vergangenen Jahr. Grund dafür ist nicht zuletzt die stetig wachsende syrische Enklave, die mit knapp 1300 Menschen bereits die zweitgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe stellt.

Auch bei den Kindern, die einen Kindergarten in einer Nachbarkommune besuchen, gibt es einen Überhang zugunsten der Iserlohner Einrichtungen – es pendeln mehr Kinder nach Iserlohn als dass sie hinaus pendeln, 20 bis 30 sind es Jahr für Jahr. Auch bei den Rückstellungen aus den Grundschulen sei eine wachsende Zahl an Kindern, die mitten im Kindergartenjahr zurückgeführt werden, zu beobachten. Die Zahl hat sich im vergangenen Jahr von 15 auf 30 verdoppelt.

Auf der anderen Seite sei im Bereich der Tagespflege mit derzeit 90 Tagespflegepersonen, die rund 300 Kinder betreuen, eine gewisse Sättigung eingetreten. Mehr gehe in einer Stadt wie Iserlohn nicht, das neue Instrument der Großtagespflegen zur flexiblen Reaktion auf Engpässe sei mehr oder weniger ausgeschöpft. Zudem sei zu erwarten, dass der in oder andere in die Jahre gekommene Kindergarten mittelfristig auch baufällig und wegen schlechter Bausubstanz geschlossen werden müsse.

Verwaltung soll Standorte für zwei neue Kitas prüfen

Andreas Seckelmann von der Fraktion Die Linke brachte die Situation auf den Punkt, indem er sagte, der ganze Kindergartenbereich sei derzeit sehr auf Kante genäht, und sprach sich unumwunden dafür aus, einen oder mehrere Neubauten ins Auge zu fassen. Unterstützt wurde er dabei von Gabriele Stange (SPD), auf deren Vorschlag hin auch die Empfehlung an den Jugendhilfeausschuss beschlossen wurde, die Verwaltung möge schon einmal zwei geeignete Standorte für neue Kindergärten prüfen. Daneben hatte die Verwaltung bereits die Weiterentwicklung der Einrichtung von zwei Großtagespflegen mit festangestellten Tagesmüttern, die Schaffung flexibler Öffnungszeiten in den Einrichtungen und Gespräche mit interessierten Trägern zur Schaffung weiterer Betreuungsplätze als Empfehlungen für den Jugendhilfeausschuss formuliert, die so auch vom Unterausschuss beschlossen wurden.