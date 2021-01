Kioske überleben dank Stammkundschaft

Iserlohn Im Kiosk um die Ecke hat sich der Lockdown auch ausgewirkt. Laufkundschaft fehlt, Stammkunden sichern den kleinen Läden ihre Existenz.

Iserlohn. „Viele Menschen haben Ängste und sind gereizter, als noch vor der Pandemie. Sie fürchten um ihre Arbeitsstelle und sorgen sich um ihre Gesundheit und die ihrer Eltern und Großeltern,“ sagt Antony Masaki. Der 21-Jährige betreibt seit April 2019 seinen „Kiosk am Markt“ kommt Tag für Tag, auf Abstand natürlich, mit Menschen in Kontakt, die nicht nur bei ihm einkaufen, sondern ihm eben auch von ihren Sorgen erzählen. „Es sind vor allem die älteren Menschen, denen die Pandemie schwer zu schaffen macht“, sagt der ursprünglich aus Detmold stammende Sohn eines türkischen Vaters und einer japanischen Mutter („Ja, das ist eine außergewöhnliche Konstellation“). So machte er schon im ersten Lockdown im Frühjahr die Beobachtung, dass die Senioren seiner Kundschaft eher auf Vorrat bei ihm eingekauft hätten, um möglichst selten das Haus verlassen zu müssen. „Da wurden dann statt einer Schachtel Zigaretten gleich Stangen gekauft, und gerade seltener gefragte Sorten waren schnell vergriffen“, erinnert sich der junge Unternehmer an den ersten Lockdown. Und natürlich daran, dass tatsächlich Klopapier in einem Ausmaß gefragt war, wie seitdem nicht mehr.

Der erste Lockdown habe für seinen Kiosk deutliche finanzielle Auswirkungen gehabt. „Wir haben rund 60 Prozent Stammkundschaft, auf die wir uns verlassen können,“ sagt Antony Makati. Aber die 40 Prozent Laufkundschaft sei schon im ersten Lockdown nahezu komplett weggefallen, und nicht anders sehe es auch im Moment für sein kleines Geschäft aus, in dem er auch auch eine minimale Auswahl an Grundlebensmitteln wie Mehl, Milch, Zucker und Kaffee verkauft. Wer nun aber glaubt, dass Kunden, die volle Supermärkte meiden möchten, nun eher schnell zum Kiosk an der Ecke gehen, sieht sich im Fall des Ladens am Markt eines Besseren belehrt. „Da kann ich wirklich nicht feststellen, eher schon die Tatsache, dass viele Anwohner die Innenstadt jetzt Karstadt als Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel stark vermissen.

Angezogen hat aber die Geschäftigkeit im Paketshop des Kiosks am Markt. „Auch wir merken, dass die Menschen deutlich mehr im Internet bestellen als vor Corona“, sagt Makati, um gleich zu ergänzen, dass es ihm für die vielen Iserlohner Einzelhändler „unheimlich leid“ tue, die ihre Geschäfte wieder geschlossen halten müssen. „Wir können ja wenigsten noch Umsatz machen, auch wenn es weniger ist als gewohnt.“

Eine „völlig absurde“ Geschichte, die Antony Makati wohl für immer im Zusammenhang mit Corona im Gedächtnis bleiben wird, ereignete sich schon beim ersten Lockdown im Frühjahr: „Da kam ein Herr in den Laden und fragte, ob ich Impfstoff gegen Corona bei ihm kaufen wolle. Und als ich das ablehnte, beschimpfte mich dieser Herr als Mörder und posaunte das in der ganzen Fußgängerzone herum. Der war wohl selbst nicht ganz gesund.“

Auf das Thema „Klopapier“ angesprochen, muss auch Zuhal Suna vom „Kiosk am Dördel“ schmunzeln. „Tatsächlich war das im Frühjahr auch bei uns ein Verkaufsrenner. Heute ist das anders, die Leute scheinen nicht mehr so unsicher zu sein wie noch beim ersten Lockdown“, sagt sie, die in ihrem Kiosk am Gerlingser Weg auch ein Sortiment von Grundnahrungsmitteln anbietet. „Da spüren wir aber keine verstärkte Nachfrage, eher im Gegenteil.“ Auch bei ihr wird in Sachen Tabakwaren derzeit mehr Umsatz gemacht als gewöhnlich, stellt Zuhal Suna fest, für die es sich jedoch besonders bemerkbar macht, dass die Hauptschule und die Weiterbildungseinrichtungen im ehemaligen Wila-Gebäude nebenan derzeit geschlossen sind. „Ein fester Kundenstamm ist damit im Moment ganz weggebrochen“, sagt die Kioskbetreiberin. Und sie stellt zudem fest, dass abends ab 17 Uhr fast nichts mehr los ist auf den Straßen im Viertel. „Dann ist völlige Ruhe hier“, sagt sie und denkt daran, die Öffnungszeiten entsprechend anzupassen und ihr Geschäft abends früher zu schließen. Und auch sie merkt es Tag für Tag im Gespräch mit ihren Kundinnen und Kunden: „Die Leute können das Thema langsam nicht mehr hören, egal in welchem Alter sie sind.“ Und vielen falle langsam die Decke auf den Kopf. „Man kann ja im Freizeitbereich nichts mehr machen, vor allem die Kinder leiden darunter,“ sagt sie.

Ganz bewusst auf ein großes Angebot an frischem Obst und Gemüse setzt Aslan Civelek, der erst vor fünf Monaten den Kiosk an der Wermingser Straße übernommen hat und ihn „City-Shop“ nennt. Denn es sei mehr als ein gewöhnlicher Kiosk, sagt er. Im Stil eines früheren „Tante-Emma-Ladens“ kann man bei ihm auch viele Lebensmittel bekommen. „Die Menschen in der Stadt vermissen einen kleinen Laden, wo man schnell etwas einkaufen kann“, sagt er. Vor allem, nachdem Karstadt mit seiner Lebensmittelabteilung geschlossen sei. Zwar leide er im Moment auch sehr darunter, dass die Stadt jeden Tag fast menschenleer sei, gleichzeitig aber denkt er schon an eine Erweiterung seines Lebensmittelangebots nach. „Die Hauptsache ist, das die Kunden zufrieden sind“, sagt er. Und der Lockdown werde ja auch irgendwann wieder ein Ende finden.