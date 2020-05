Kradfahrer gestürzt, Zeugen gesucht

Iserlohn. Am Donnerstag gegen 21.05 Uhr befuhr laut Polizei ein Kleinkraftradfahrer die Westfalenstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung Corunnastraße (am Möbelhaus) wurde ihm demnach durch einen einbiegenden schwarzen VW Golf V mit „MK“-Kennzeichen die Vorfahrt genommen. Der Kradfahrer fuhr gegen eine Bordsteinkante und stürzte. Am Krad entstand Sachschaden. Der Fahrer selbst wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der Golf-Fahrer soll unbeirrt weitergefahren sein. Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0 /-7106 oder -7104 entgegen.