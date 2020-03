Kursstart bei der Kunstfabrik

Iserlohn. Die Kunstfabrik „casa b“ ist mit vielen neuen Kursangeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ins neue Programm gestartet.

Den Beginn macht die Künstlerin Christiane Bisplinghoff mit ihrem Workshop „Rost – Altes . . . neu entdeckt“ am Donnerstag, 12. März, von 19.15 bis 20.45 und am Samstag, 14. März, von 10 bis 15 Uhr.

Was in der Natur nur langsam entsteht, lässt sich im Atelier mit Oxidationsmitteln auf Leinwand, Papier oder Pappe beschleunigen und künstlerisch nutzen. Die Vorbereitung geschieht am ersten Kurstag. Am zweiten Tag werden die mehr oder weniger zufällig entstandenen Roststrukturen durch den gezielten Einsatz von Pigmenten, Farbe oder Tusche weiter bearbeitet und künstlerisch zu ausdrucksstarken Rostbilder vollendet.

Das gesamte Programm liegt an öffentlichen Stellen wie im Rathaus aus und steht auf der Homepage unter www.casa-b.de zum Download bereit. Kursanmeldungen sind möglich unter 02371/835588 oder per E-Mail an kunstfabrik.casa-b@dokom.de.