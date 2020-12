Kurzer Weg vom ersten Verdacht zum Lockdown

Iserlohn Nach dem ersten Corona-Verdachtsfall ließen die Einschränkungen nicht lange auf sich warten.

Man wusste, dass da was kommen würde, nicht aber, wie schlimm es wird: Am Jahresbeginn mehrten sich die Meldungen über die Ausbreitung einer neuen Form des Corona-Virus, zunächst in China, zunehmend aber auch in anderen Ländern. Ende Januar dann gab es einen ersten Verdachtsfall in Iserlohn. Die Iserlohner Feuerwehr reagierte am Vormittag des 27. Januars mit einem Großaufgebot auf die Vermutung, ein Schüler am Privaten Aufbau-Gymnasium, der vor rund drei Wochen aus China nach Iserlohn zurückgekehrt sein soll, könnte mit dem Corona-Virus infiziert sein. Am nahe gelegenen Baumarkt hatten sich die Feuerwehrkräfte versammelt, um sich auf den möglicherweise notwendigen Einsatz vorzubereiten. Die Schüler der nahen Gesamtschule Seilersee wurden aufgefordert, ihre Klassenräume nicht zu verlassen. Nach ersten Informationen hieß es, ein Schüler des Privat-Gymnasiums zeige Symptome, die von dem ín China ausgebrochenen Corona-Virus stammen könnten. Nachdem Ärzte den Jugendlichen begutachtet hatten, stellte sich der Verdacht als unbegründet heraus.

Experten erklären in den bundesweiten Medien parallel, es bestehe kein Grund zur Panik angesichts der zunehmenden Corona-Ausbreitung. In Iserlohn folgen weitere Fehlalarme, doch das Virus rückt merklich näher.

Am 11. März vermeldet der Märkische Kreis dann den ersten Fall in Iserlohn. Wie Ursula Erkens, Sprecherin der Kreis-Verwaltung auf Nachfrage erklärt, habe die Person aus Iserlohn bereits seit zwei Tagen zu Hause unter Quarantäne gestanden. „Das Ergebnis des Tests war dann positiv.“ In der Folge seien zwei Kontaktpersonen ebenfalls unter Quarantäne gestellt worden. Die Anzahl der am Coronavirus infizierten Menschen im Märkischen Kreis ist somit auf acht angestiegen.

Zwei Tage nach dem ersten werden zwei weitere Fälle in Iserlohn gemeldet.

Dann kommt auch schon der Lockdown. Am 22. März einigen sich Bund und Länder auf strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Tausende Iserlohner können nicht mehr arbeiten oder gehen ins Homeoffice. Ab dem 23. März werden bundesweit Schulen und Kitas geschlossen, dann Einrichtungen wie Parks und die Großzahl der Geschäfte. Veranstaltungen ab 1000 Besuchern werden untersagt. Anfang April werden die Kontaktbeschränkungen bis zum 19. April verlängert. Ende des Monats wird erstmals nach dem Krieg das IBSV-Schützenfest abgesagt, die der Stadtteile folgen.

Lieferservice und auch ehrenamtliche Hilfsangebote boomen, es kommt zu Hamsterkäufen im April und später auch im Oktober. Insbesondere das Thema Klopapier scheint die Menschen zu beschäftigen.

Der Blick auf die tägliche Vermeldung der Corona-Fallzahlen von RKI und Gesundheitsamt ist längst Routine. Im Mai sind die Zahlen rückläufig, viele glauben: das war es mit der Pandemie. Auch in Iserlohn wird darum gegen die Schutzmaßnahmen demonstriert – allerdings in überschaubarem Ausmaß.

An den Schulen hat man sich an verkleinerte Lerngruppen, Home- und Hybrid-Schooling weitgehend gewöhnt – wenn man hierin auch keinen Ersatz für richtigen Unterricht sieht.

Ende Juli jedoch steigen die Zahlen wieder – auch bedingt durch Reiserückkehrer. Anfang August werde in Deutschland erstmals seit Mai wieder über 1000 Neuinfektionen pro Tag registeriert. Nach Ende der Schulferien im Sommer müssen Schüler an den weiterführenden Schulen Masken tragen.

Im Märkischen Kreis steigt der Sieben-Tage-Inzidenzwert am 22. Oktober auf 53,4 und somit über die kritische Marke von 50 pro 100.000 Einwohnern. Seit dem 23. Oktober gilt darum Maskenpflicht auch in der Innenstadt. Es folgen „Lockdown light“ und kurz vor dem Jahreswechsel eine weitere Verschärfung der Maßnahmen. Ende offen.