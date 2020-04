Lieferdienst für die Stadtteile im Norden

Iserlohn. „Iserlohn hilft“ startet einen Lieferservice

Die Initiative „Iserlohn hilft“ erreicht mit ihrer Lebensmittelversorgung hauptsächlich die Bürger des Stadtzentrums. Für die Bedürftigen des Iserlohner Nordens sind die Lebensmittelausgaben mit Aufwand und Risiko zum Beispiel durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel verbunden. Es soll allerdings sichergestellt werden, dass auch die Bürger in Kalthof, Hennen, Rheinen und Drüpplingsen von dieser Initiative partizipieren können. Ab sofort wird ein regelmäßiger Lieferdienst für diese Region eingerichtet. Delia Imhoff, Stefan Woelk und Frank Blenke werden sich um die Versorgung der betroffenen Bürger kümmern.

Wer beliefert werden möchten, kann sich an Delia Imhoff unter 0151/54891708 oder per E-Mail: an dimhoff.iserlohn@gmail.com wenden. Für weitere Auskünfte stehen auch die Koordinatoren der Initiative „Iserlohn hilft“, Svenja Finke (0179/8255196), Sylvia Olbrich (0176/21972564) und Martin Luckert (0159/06139970) gern zur Verfügung.