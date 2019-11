Maag GmbH verlässt Iserlohn zum Juni 2020

Die Maag GmbH verlässt Iserlohn in Richtung Ense. Start am neuen Standort soll im Juni 2020 sein. Die Arbeiten an dem neuen Gebäude im Westen des Kreises Soest haben bereits am 7. Oktober begonnen. Mit dem Unternehmen gehen der Stadt Iserlohn 80 Arbeitsplätze und erhebliche Steuereinnahmen verloren. 17 Millionen Euro Jahresumsatz machte der Hersteller von Lebensmittel- und Legoverpackungen mit Sitz an der Leckingser Straße laut eigenen Angaben zuletzt.

Betriebsbesichtigung: Geschäftsführer Ansgar Schonlau und Marketing-Managerin Stefanie Pelz. Foto: Michael May

„In Iserlohn hat es einfach nicht gepasst“, sagt Geschäftsführer Ansgar Schonlau, der seit Januar 2018 auch Hauptgesellschafter ist, im Gespräch über die Suche nach einem neuen Standort. Die Erwägung, sich zu verändern, habe es schon lange gegeben. Die Immobilie an der Leckingser Straße, ein ehemaliger Großhandel mit Tankstelle, passe einfach nicht mehr zu den Anforderungen. „Nun ziehen wir auf die grüne Wiese nach Ense“, so Schonlau.

Überlegungen, in Iserlohn zu bleiben, habe es mehrfach gegeben. 2014, sagt Schonlau, habe man sich für die Immobilie eines insolventen Betriebs im Kalthofer Feld interessiert und ein am Ende positives Gutachten über die Eignung des Gebiets erstellen lassen. „Von der Stadt wurde eine Voranfrage auf Nutzungsänderung mit Verweis auf den Bebauungsplan aber abgelehnt“, sagt Schonlau. Begründung: Der mit Farben und Kunststoffen arbeitende Betrieb liegt in der Abstandsklasse IV (500 Meter). Möglich seien an den beantragten Standorten nur Abstände von 100 und 200 Metern.

In der Folge hat man bei Maag, damals noch unter Beteiligung von Firmengründer Jürgen Maag, über die möglichen Standorte Rombrock und Zollhaus nachgedacht. In Rombrock seien im Bebauungsplan ebenfalls die möglichen Abstandsklassen in Bezug auf andere Gebäude das Problem gewesen.

Zuschnitt und Topographie in Iserlohn problematisch

In Zollhaus seien zwar zwischenzeitlich Gebiete verfügbar gewesen, die bei der absoluten Größe den Vorstellungen der GmbH entsprochen hätten. „Was aber nicht gepasst hätte, waren der Zuschnitt und die Topographie“, sagt Schonlau. Drei bis vier Meter Versatz beim Boden im abfallenden Gelände habe es in Zollhaus gegeben. „Demgegenüber nur etwa einen Meter in Ense.“

Bei der Iserlohner Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) ist man verwundert über die Aussagen Schonlaus. „Mindestens 2012 hätten wir in Zollhaus sofort eine geeignete Fläche gehabt“, sagt Geschäftsführer Thomas Junge. Man habe nicht den Eindruck gehabt, eine wirkliche Chance bekommen zu haben. Zumal Genehmigungen für Sondernutzungen in Gewerbegebieten nicht unüblich seien. Hätte es wirklich noch konkrete Gespräche gegeben, so ist man bei der GfW überzeugt – man hätte wohl eine Lösung finden können.

Eben die gab es aber nicht, wie auch Ansgar Schonlau einräumt. Der Ablehnungsbescheid der Stadt für das Kalthofer Feld – er habe in gewisser Weise auch abschreckende Wirkung gehabt. Über Möglichkeiten, bestehende Hemmnisse in den Bebauungsplänen in Zollhaus oder Rombrock zu beseitigen, sei schlicht nicht mehr gesprochen worden. Mit ausschlaggebend war am Ende aber auch der Preis. „Weniger als die Hälfte“, sagt Schonlau, habe der Qua­dratmeter letztlich in Ense gekostet. „Es ist nun, wie es ist. Von unserer Seite gibt es kein böses Blut.“

Sechs Millionen Euro Grundinvestition in Ense

So oder so – der Stadt Iserlohn geht ein spannendes Unternehmen verloren. Sechs Millionen Euro zuzüglich absehbaren weiteren 2,5 Millionen für eine neue Maschine investiert die Maag GmbH in Ense. 5000 Quadratmeter groß sollen Produktions- und Verwaltungsgebäude werden. Das Unternehmen, gegründet 1982, war seit 1991 als Mieter an der Leckingser Straße ansässig. Waren 2009 noch 130 Menschen mit 46 Maschinen für Maag tätig, sind es heute noch 80 Personen an neun Maschinen. Ansgar Schonlau spricht von einem Wandel hin zu industriellen Strukturen, um in der globalisierten Welt bestehen zu können. 2021, kündigt er an, woll man zudem klimaneutral produzieren.

Wie es mit Immobilie und Gelände an der Leckingser Straße weitergeht, ist unklar. Dem Vernehmen nach soll es aber zumindest einen Interessenten geben.