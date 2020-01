Iserlohn. „Das Lachen war schöner Lohn“, erinnert sich Monika Badtke an ihre Auftritte als Änne aus Dröpplingsen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Mehr Zeit haben für Freunde, Freizeit und für mein Klavier“

Auf dem Tisch im Wohnzimmer steht der Blumenstrauß von ihrem letzten Auftritt als Kleinkunstfigur „Änne aus Dröpplingsen“. Bei einer Tasse Kaffee blickt Monika Badtke zurück auf ihr bewegtes berufliches Leben von der Zahnarzthelferin über die Industriekauffrau zur Veranstaltungsmanagerin.

Was viele Fans gar nicht wissen: Monika Badtke war zehn Jahre lang stellvertretende Leiterin des Kulturhauses in Lüdenscheid. „Aber trotz der guten Position im öffentlichen Dienst lockte mich die Abwechslung. Ich heuerte an beim Tourneetheater Landgraf/Titisee“, blickt sie zurück. „Ein Jahr auf Tournee als Garderobiere, ich war zuständig für leichte Bühnenarbeiten, Requisite und kutschierte empfindliche Hauptdarsteller, die nicht im Bus mitfahren wollten. Ein weiteres Jahr war ich die Reiseleiterin der Wiener Sängerknaben.“ So konnte sie einen Blick hinter die Kulissen der Sängerknaben werfen: „War heikel“, verrät sie. „Insgesamt war ich jeden Tag in einer anderen Stadt und lebte nur in Hotels.“ Nach zwei Jahren war Schluss mit dem Vagabundenleben.

Puppenspielerin im eigenen „Mönnecken-Theater“

Sie sattelte um zur Puppenspielerin: „Meine Freundin bastelte und schneiderte alles, was ich dazu brauchte. Ich schrieb lustige Texte fürs Kasperle. Und so wurde ich selbstständige Puppenspielerin und erstmals so nebenbei Komikerin. Langweilig war mir nie“, erinnert sie sich an die Zeit ihres Mönnecken-Theaters, das sie 1996 ins Leben rief und blättert in Zeitungsartikeln.

„Für Frauen verboten“, hieß 1997 ihr erster Auftritt im Henkelmann zum Internationalen Frauentag. „Mut machte mir Mechtild Beike. Der Name Änne aus Drüpplingsen wurde unverhofft bei diesem Auftritt geboren, hinterher aber umbenannt, weil es Kritik aus Drüpplingsen gab. Da Drüpplingsen außer Knast und Kläranlage nicht viel mehr zu bieten hat, entschied ich mich für Änne aus Dröpplingsen.“ Das sei ein Fantasie-Ort, unterstreicht sie: „Doch wenn mich jemand fragte, wo Dröpplingsen denn im Sauerland wirklich liegen würde, sagte ich bei Meschede/Wennemen. Das kennt jeder. Durch dieses Lied ‘When A Man Loves A Women’“, scherzt sie. In ihrer Fantasie erblühten in Dröpplingsen eine Altenrunde, ein Gehwägelchen-Rennen, Karlheinz und vieles mehr. „Nachmittags spielte ich mein Kasperletheater auf Kindergeburtstagen und in Kindergärten, und abends die Änne“, erzählt sie von anstrengenden Zeiten. „Meine Tochter Ronny lag mir ständig in den Ohren: ,Mama, mach nur die Änne, die ist richtig gut.’“ Im Jahr 2006 wurde die Kunstfigur Änne aus Dröpplingsen von einer Künstleragentur aus Wuppertal entdeckt und erstmals in den Karneval geschickt. „Das lohnte sich finanziell“, erzählt Monika Badtke. In guter Erinnerung ist ihr noch der Auftritt in der Beethovenhalle in Bonn: „1700 Gäste im Saal, toller Applaus und Standing Ovations.“ Mit diesem Erfolg kam die Wende: „Ich schlüpfte nicht mehr in mein Osterhasenkostüm, nicht mehr ins Nikolauskostüm, nicht mehr in die Clown-Montur und auch nicht mehr ins Puppentheater. Ab da gab es nur noch Änne.“

Monika Badtke räumte als Änne aus Dröpplingsen viele Karnevalsorden in den närrischen Hochburgen ab. Foto: Michael May / IKZ

Künstleragent Wolfgang Nabel habe sie dann fürs Fernsehen für das neue Format „Rampensäue“ empfohlen. Monika Badtke erhielt 2012 den WDR-Publikumspreis als „beste Rampensau des Abends“. Es folgten Fernsehauftritte im Karneval in Münster und bei „So lacht NRW“ mit Bernd Stelter neben Bernd Hoecker, Sissi Perlinger, Guido Cantz und anderen Promis.

„Ich gab zum ersten Mal Autogramme. Und dann häuften sich die Anfragen. Ich machte Auftritte in Varieté-Shows, bei Firmenevents, Parteien, Goldhochzeiten, Golfclubs und bei Geburtstagen. Das ist hohe Schule, gerade mit Schlüpfrigkeiten niemanden zu vergraulen“, weiß die Ulknudel, die mit ihren frech-frivolen Dönekes und lokalen Spitzen gerne auch mal auf schenkelklopfende Fröhlichkeit und Unterhosenkomik setzte.

Narrenkappe für das Fidelitas-Ehrenmitglied

Ab 2020 gibt es keine Karneval-Session mehr, in der sie drei Auftritte am Abend absolviert und viele tausend Kilometer abreißt. An frühere Auftritte und Erfolge erinnern ihre vielen Karnevalsorden, die sie bekommen hat. Oder die Narrenkappe für sie als Ehrenmitglied der Großen Karnevalsgesellschaft Fidelitas aus Essen-Kray. Ihre Requisiten, die bei ihren Änne-Auftritten ihre Markenzeichen waren, kommen jetzt in den Schrank: so etwa das verschlissene Kleid nebst der durchlöcherten und mit Nagellack immer wieder geflickten Strumpfhose und der braunen Perücke ihrer verstorbenen Mutter. Außerdem die weiße Damenhandtasche mit der Brille, der Uhr und dem Schmuck ihrer Mutter.

Kulturpower aus Iserlohn: Änne aus Dröpplingsen alias Monika Badtke hat sich im Neuen Jahr aufs Altenteil zurückgezogen. Foto: Privat / IKZ

„Nun mit fast 70 Jahren ist’s genug“, sagt Monika Badtke zufrieden. Die sportliche und lebenslustige Iserlohnerin ist jetzt 69 Jahre alt. Was kommt nach Änne? „Erst mal nix. Endlich mehr Zeit haben für Freunde, Freizeit und für mein Klavier – ohne Termindruck“, verrät die Iserlohnerin, die das besondere Gen von ihren Eltern, einer Musikerin und einem Schauspieler, mitbekommen hat. „Seit fünf Jahren nehme ich Klavierunterricht.“ Und dann steht da noch das Wohnmobil vor der Haustür: „Ich kann jetzt ausgiebig reisen, ohne Termindruck im Nacken. Bis auf drei Wochen Urlaub im Jahr waren spontane Spritztouren kaum möglich.“

Ihre Homepage ist bereits gelöscht. „Mein Computer wurde vor vier Wochen gehackt“, erzählt Monika Badtke. Sie ist jetzt dabei, auszumisten und auszusortieren.

Beim Abschied bitte ich um ein Autogramm auf eine ihrer Werbekarten: Eine schöne Erinnerung an ihre herrlichen Soloprogramme „Mit Schmackes“ und „Hauptsache sauber“. Unvergessen auch ihre Auftritte beim Stadtjubiläum, beim Abschied von Museumsleiter Gerd Schäfer und bei den vielen „Gibbel-Abenden“ der Kulturinitiative Iserlohn, dem alternativen Kleinkunstprogramm in der Karnevalszeit.

Die närrische Zeit überlässt Monika Badtke künftig lieber anderen. Aber dass dieses Multitalent so ganz loslässt, ist schwer vorstellbar. „Vielleicht frage ich beim Schauspielensemble Iserlohn an“, sagt sie. „Die brauchen bestimmt Ältere. Das einzige, was ich mir in der Zukunft vorstellen kann, ist ein Auftritt mit Klavier, erotischen Liedern, Gedichten und Sprüchen. Der Titel steht schon: Oh frivol ist mir am Abend.“