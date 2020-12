Michael Joithe landet den Überraschungscoup des Jahres

Iserlohn Die Kommunalwahl hat Iserlohn endlich wieder einen Bürgermeister gebracht, die CDU bleibt die stärkste Kraft im Rat.

2020 war auch das Jahr der Kommunalwahl, einer spannenden Kommunalwahl, einer mit

einem sicherlich überraschenden Ausgang. Damit ist weniger der erste Urnengang am 13.

September gemeint, als es galt, den künftigen Rat der Stadt Iserlohn zu bestimmen - zugleich erster

Wahlgang bei der Bürgermeisterwahl. Natürlich könnte man auch den Umstand als überraschend

erachten, dass die Wählergemeinschaft Die Iserlohner auf Anhieb 13,23 Prozent holte. Für viele

Beobachter war aber seit Längerem klar, dass die Newcomer aus einer nicht immer glücklichen

„Performance“ im Iserlohner Rathaus würden Kapital schlagen können. Und das haben sie auch

nicht ungeschickt angestellt, wenngleich ihre ständigen und teilweise auch als unangemessen

empfundenen Kungelei-Vorwürfe in Richtung etablierter Politik und Verwaltung nicht jedermanns

Sache waren. Überraschen konnte es auch nicht, dass die CDU-Bürgermeisterkandidatin Eva

Kirchhoff nach dem ersten Wahlgang mit 39,75 Prozent die Nase vorn haben würde. Deutlich vor

Michael Joithe mit 15,79 Prozent. Auch nicht völlig überraschend, dass SPD-Kandidat Martin Luckert

mit 15,02 Prozent hinter Joithe landete, wenngleich der Sozialdemokrat sich im Wahlkampf

durchaus wacker geschlagen hatte und sich am Wahlabend ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Joithe

lieferte.

Aber dann zwei Wochen später bei der Bürgermeisterstichwahl so etwas wie ein Erdbeben, ein

Ausgang, den einige wie einen Schlag ins Gesicht wahrgenommen haben dürften. Eva Kirchhoffs

deutlicher Vorsprung aus dem ersten Wahlgang wird regelrecht pulverisiert. Michael Joithe sichert

sich mit 50,20 Prozent das Bürgermeisteramt, Eva Kirchhoff (49,80 Prozent) hat das Nachsehen.

Was war passiert? Der mögliche Grund, dass Kirchhoff-Wähler zu Hause geblieben sein könnten,

weil sie ihre Kandidatin bereits am Ziel wähnten, taugt, wenn überhaupt, nur ansatzweise. Vielmehr

konnte Michael Joithe seine Stimmenzahl trotz rückläufiger Wahlbeteiligung mehr als verdoppeln, so

dass es am Ende reichte. Die leise Hoffnung im CDU-Lager, dass Kirchhoff bei der Stichwahl durch

Stimmen von SPD, Grünen, Linken etc. ihren Vorsprung noch vergrößern könnte, erfüllte sich nicht.

War es weiten Teilen der Wählerschaft dieses politischen Spektrums dann doch zu ungeheuer,

ausgerechnet ein Mitglied des „Iserlohner Hochadels“ auf den Bürgermeisterstuhl zu berufen?

Dabei hatte sich Kirchhoff im Wahlkampf – durchaus glaubwürdig –

als bodenständig präsentiert.

Klar unterstützt wurde Kirchhoff dagegen in beiden Wahlgängen durch die FDP, die auf einen

eigenen Kandidaten verzichtet hatte.

Nachwehen gab es nicht nur bei der CDU. Die SPD zeigte sich davon überzeugt, dass Luckert in die

Stichwahl gekommen wäre, wenn sich Sozialdemokraten, Grüne und Linke auf einen Kandidaten

geeinigt hätten. Paradox: Das hätte wohl am Ende der CDU am meisten genutzt, denn Luckert wäre

ein solches Husarenstück, wie es Joithe gelungen ist, wohl nicht zuzutrauen gewesen. Die von der

SPD Kritisierten verteidigten sich dahingehend, dass die Sozialdemokraten durch ihre frühe

Nominierung und die unscharfe Kommunikation, was eine mögliche Zusammenarbeit anbelangt, die

Chancen auf einen gemeinsamen Kandidaten verbaut hätten.

Nochmals ein Blick auf das Feld des ersten Wahlgangs, welches rekordverdächtige elf Kandidaten

umfasste: Nach Kirchhoff, Joithe und Luckert ging Manuel Huff (Die Linke, 8,58 Prozent) als Vierter

ins Ziel, gefolgt von Martin Isbruch (Grüne, 8,06 Prozent), Daniel Bläsing (AfD, 4,81 Prozent),

Claudio Vurro (Einzelbewerber, 4,55 Prozent), Hans Immanuel Herbers (UWG, 1,77 Prozent), Martin

Radojcic (Einzelbewerber, 0,70 Prozent), Robert Gustävel (Einzelbewerber, 0,58 Prozent) sowie

Michael Klammt („Der Kaleu“, Einzelbewerber, 0,39 Prozent).

Nach dem Rückzug von Dr. Peter Paul Ahrens (SPD) ist der längere Zeit verwaiste Stuhl des

hauptamtlichen Bürgermeisters mit Michael Joithe also wieder besetzt, ungeahnte Größe hat

derweil der Iserlohner Rat erlangt. Denn er umfasst neben Joithe, Kraft seines Amtes gesetztes und

stimmberechtigtes Mitglied, weitere 68 Sitze. Gewissermaßen schuld daran ist die CDU, die das

Kunststück vollbrachte, 24 der 25 Wahlbezirke direkt zu gewinnen. Das sorgte für reichlich

Ausgleichsmandate, die sicherstellen, dass das prozentuale Gesamtergebnis der Parteien sich

trotzdem korrekt im Rat widerspiegelt. Das Parteienergebnis in Zahlen: CDU 35.56 Prozent, SPD

19,07 Prozent, Die Iserlohner 13,23 Prozent, Grüne 11,17 Prozent, Die Linke 7,52 Prozent,

AfD 5,97

Prozent, FDP 4,46 Prozent, UWG Iserlohn 2,89 Prozent, Einzelbewerber Martin Radojcic 0,13 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag mit 46,13 Prozent erneut sehr niedrig, bei der Bürgermeister-Stichwahl

waren es sogar nur 33,41 Prozent. Möglicherweise hat das auch ein wenig im Zusammenhang mit

der Corona-Pandemie gestanden, wenngleich ja mit der Briefwahl ein Instrument zur Verfügung

gestanden hat, möglichen größeren Menschenansammlungen im jeweiligen Wahllokal aus dem Weg

zu gehen.

​

Die CDU ist also nach Hartmut Bogatzki und Katrin Brenner nun mit Eva Kirchhoff auch im dritten

Anlauf gescheitert, wieder den hauptamtlichen Bürgermeister zu stellen. Auf Iserlohner Ebene

wenig tröstlich dürfte es da sein, dass es auf Kreisebene immerhin gelungen ist, das Amt des

Landratsamts zu verteidigen. Hier folgt Marco Voge auf Thomas Gemke. Voge setzte sich in der

Stichwahl mit 56,35 Prozent gegen Volker Schmidt (SPD, 43,65 Prozent) durch. Auch bei der Wahl

zum Kreistag hatte die CDU die Nase mit 38,13 Prozent vorn. Mit großem Abstand folgte die SPD

(22,84 Prozent), dahinter reihten sich die Grünen mit 14,24 Prozent, die FDP mit 7,50 Prozent, die

UWG MK mit 6,89 Prozent, die Linke mit 4,34 Prozent und die AfD mit 5,74 Prozent ein.

In Iserlohn kam der Rat über das Stadium der konstituierenden Sitzung im Letmather Saalbau nicht

hinaus. Coronabedingt - insbesondere, weil auch das Letmather Ausweichquartier für 69

Ratsmitglieder plus Vertreter der Verwaltung nicht groß genug erschien - musste die erste

„Arbeitssitzung“ des Rates abgesagt

werden. Nach einem handfesten „Zoff“ zwischen sechs

Fraktionen und dem Bürgermeister erfolgte schließlich eine weitgehende Delegierung der

Ratsaufgaben an den „kleinen Bruder“ Hauptausschuss, der inzwischen auch bereits einmal tagte.