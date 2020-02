Miss Handwerk 2020: Iserlohner Konditorin steht im Finale

Auf ein Gebäckstück in Herzform schreibt Konditorin Luisa Rosemann den Schriftzug „Miss Handwerk 2020“. Ein Titel, den die Gesellin der Konditorei Schwanbeck in Gerlingsen vielleicht ab dem 11. März selbst tragen darf, denn die 23-Jährige gehört zu den sechs Finalistinnen des Handwerks-Wettbewerbs „Germany’s Power People“. Auf den Wettbewerb aufmerksam geworden ist Luisas Chefin Caroline Schwanbeck. „Sie sagte zu mir: Luisa, du bist doch für so einen Spaß immer zu haben. Bewirb dich doch einfach mal darauf“, berichtet die Gesellin. Zwei Wochen vor Ablauf der Bewerbungsfrist füllte sie die Anmeldung aus.

Konditorin schafft es in den Handwerkskalender

Über 120 Handwerkerinnen und Handwerker (ein „Mister Handwerk“ wird ebenfalls gekürt) haben sich für die zehnte Ausgabe des bundesweiten Wettbewerbs beworben. Nach einem ersten Voting wurden je 16 Frauen und Männer zu einem Fotoshooting nach Bielefeld eingeladen, von denen es je zwölf in den neuen Handwerkskalender schafften. Auch Luisa Rosemann hat es geschafft. „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, verriet sie.

Von den insgesamt 24 Kalenderstars wurden sechs weibliche und sechs männliche Finalisten von einer Jury ausgewählt. „Als ich erfahren habe, dass ich im Finale stehe, bin ich direkt in die Backstube gelaufen und habe es meinen Kollegen erzählt.“ Im Rahmen der internationalen Handwerksmesse in München muss sie in einer Show gegen ihre Mitstreiterinnen antreten. „Die Aufregung steigt. Wir müssen über den Laufsteg gehen und uns in einer Fragerunde vorstellen“, erklärt die gebürtige Herscheiderin. Wer zur „Miss Handwerk“ gekürt wird, entscheidet das Publikum sowie die Fachjury.

Luisa Rosemann freut sich, dass sie ihr Handwerk im Finale repräsentieren darf. Nach ihrem Abitur im Jahr 2015 entschied sie sich gegen ein Studium der Fitnessökonomie und für den Ausbildungsberuf der Konditorin und ist seither sehr engagiert dabei. Als Ausbildungsbotschafterin setzt sie sich schon seit einigen Jahren für den Nachwuchs im Handwerk ein. „Es muss nicht immer ein Studium sein“, erklärt sie. Diese Botschaft vermittelte sie auch Schülern in verschiedenen Schulen. Sollte sie zur „Miss Handwerk“ gewählt werden, dann kann sie sich auch in einem größeren Rahmen für ihren Berufszweig stark machen. „Man macht sich nicht nur einen Namen durch den Wettbewerb, die Gewinner werden ein ganzes Jahr lang zu unterschiedlichen Veranstaltungen eingeladen, auf denen sie ihr Handwerk repräsentieren dürfen“, schwärmt Luisa Rosemann.

Gesellin hofft auf Unterstützung im Onlinevoting

Im Onlinevoting, das ebenfalls in die Wertung mit einfließt, kann die Konditorin bereits jetzt auf der Homepage des Wettbewerbs unterstützt werden. Jede Minute kann für die in Iserlohn wohnende Gesellin abgestimmt werden. Bislang mischt Luisa Rosemann dort an der Spitze mit und liegt nur knapp hinter Konkurrentin Jule Rombey auf dem zweiten Platz. „Ich würde mich freuen, wenn noch weitere für mich abstimmen würden, damit wir das Ding ins Sauerland holen“, sagt Luisa Rosemann. Doch egal, wie der Wettbewerb ausgehen wird, sie ist sich sicher, dass sie mit ihrem Beruf ein Glückslos gezogen hat. Beim Dekorieren der Torten kann sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und mit ihren Kreationen die Kunden überraschen. Neben Kreativität und handwerklichem Geschick geht es auch um Teamwork. Und auf das Team kann sie sich verlassen, auch im März, wenn sie von ihrer Arbeitskollegin und ihrer Chefin beim Finale unterstützt wird.