Mit dem Motorrad an der Bushaltestelle aufgesammelt

Iserlohn. Helmut und Gisela Isenberg feierten zusammen mit der Familie den 65. Hochzeitstag. Das Reisen war ihr großes Hobby.

65 Jahre Ehe sind ein seltener und besonderer Anlass, den Helmut und Gerda Isenberg gestern gemeinsam mit ihrem Sohn, ihrer Schwiegertochter und ihren zwei Enkelsöhnen, die für den Ehrentag aus Würzburg angereist waren, feiern durften. Kennengelernt haben sich die beiden Iserlohner, als Gerda Isenberg in jungen Jahren zum Tanzen ausgegangen war. „Ich musste um 21 Uhr zu Hause sein und hatte mich gerade an die Bushaltestelle gestellt“, erinnert sie sich. Rein zufällig aber fuhr Helmut Isenberg mit seinem Motorrad an der Bushaltestelle vorbei. Sie kamen ins Gespräch, und Helmut Isenberg bot an, sie nach Hause zu bringen. „Er hat mich von der Straße aufgesammelt, sagen wir immer aus Spaß“, scherzt die 86-Jährige.

Zwei Zimmer fürdie Feier leer geräumt

Da damals noch andere Sitten herrschten und man nicht zusammen zog, bevor man verheiratet war, verlobten sie sich. Am 15. Juli 1955 gaben sich die beiden schließlich das Ja-Wort. Nach der standesamtlichen Hochzeit ließen sie sich in der Obersten Stadtkirche trauen. Auf ein weißes Brautkleid habe sie damals aus Sparsamkeit verzichtet. Für die Feier räumten sie im Haus zwei Zimmer leer, um mit rund 50 Gästen die Eheschließung zu feiern. „Da haben wir dann auch ordentlich gefeiert, die Böden haben sich durch das viele Tanzen gebogen“, berichtet Gerda Isenberg von ihrem Hochzeitstag.

Vom ersten Tag an sind Helmut und Gerda Isenberg gerne verreist. Da die beiden Iserlohner leidenschaftliche Motorradfahrer waren, ging es auch besonders oft auf zwei Rädern los. Ihren ersten Urlaub verbrachten sie 1955 am Achensee auf einem Bauernhof. „Für 270 Mark für drei Wochen“, erinnert sich Gerda Isenberg noch ganz genau. „Wir haben fast ganz Europa gesehen“, erzählt Helmut Isenberg. Spanien, Italien und das damalige Jugoslawien sind nur ein paar der Länder, die sie zusammen bereist haben. Mit ihrem Sohn Ralf besuchte Gerda Isenberg sogar Russland. „Als Ralf sein Abitur gemacht hat, haben wir ihm eine Reise geschenkt, und er hat sich für Russland entschieden. Zwei Wochen lang haben wir uns unter anderem Moskau und Leningrad angeschaut“, berichtet die 86-Jährige.

Von Schützenfestenund Garagenpartys

Aber auch zu Hause hat das Paar viel erlebt. „Wir sind seit vielen Jahrzehnten Schützen“, berichtet der 90-jährige Iserlohner. Seine Frau war sogar 1985/1986 Schützenkönigin in der Gilde. Doch nicht nur Schützenfeste haben die beiden gern mitgefeiert, ihre große Garage lud dazu ein, auch selbst als Gastgeber zu agieren. Zweimal im Jahr feierten sie ihre Garagen-Partys. Im Winter wurde zum Grünkohlessen eingeladen, und einmal im Jahr feierten sie ihr Sommerfest. Das begeisterte besonders auch ihre beiden Enkel Daniel und Mika. „Bei Oma und Opa in der Garage zu feiern, war für die Jungs immer ein besonderes Highlight“, sagt Schwiegertochter Angela Emayr-Isenberg.

„Trotz aller Bescheidenheit haben wir ein schönes Leben gehabt“, zieht Gerda Isenberg ihr Fazit über 65 Ehejahre. Am Mittwochvormittag besuchte auch der stellvertretende Bürgermeister Thorsten Schick das Ehepaar, um zu gratulieren und Grußworte von Landrat Thomas Gemke und Ministerpräsident Armin Laschet zu überbringen. Dazu überreichte er ihnen einen prall gefüllten Präsentkorb.