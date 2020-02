Mitreißendes Festival der Chormusik

Zu einem mitreißenden, fast dreistündigen Festival der Musik wurde am Samstagabend das inzwischen schon traditionelle Konzert der fünf Chöre der evangelischen Kirchengemeinde Hennen im mit über 200 Besuchern voll besetzen Saal des Martin-Luther-Hauses auf der Palmisse.

„Ihr seid ein Zeichen für die Lebendigkeit dieser Gemeinde!“, lobte zum Finale Pfarrer im Ruhestand Klaus Steinweg als „stellvertretender Hausherr“ in Vertretung von Christine Grans, die selber im aus Termingründen anders nicht möglichen Urlaub weilte und daher leider diesen tollen Abend verpasste. Vor elf Jahren hatte die Pfarrerin erstmals das Konzert initiiert, das seitdem fünfmal alle zwei Jahre und jetzt nach dreijähriger Pause erneut nicht nur zahlreiche Gemeindemitglieder, sondern auch viele weitere Freunde der Chormusik im Iserlohner Norden begeisterte.

Den besonderen Reiz macht dabei auch der Wechsel der Chöre aus, die pro Auftritt zumeist nur zwei Lieder darboten, und sich auch noch stets mit dem Posaunenchor abwechselten. Die 15 Bläserinnen und Bläser und ihr Paukist präsentierten unter anderem Reinhard Meys „Über den Wolken“, das dank des beim Re­frain direkt von selbst miteinstimmenden Publikums nicht nur ins­trumental daherkam. Auch ohne Dudelsäcke sorgten sie mit „Highland Cathedral“ für Gänsehautstimmung, und anlässlich des Beethovenjahres hatte der Leiter Detlev Leistritz „Freude schöner Götterfunken“ vorbereitet. Und das Ende der Pause wurde erstmals mit Posaunenklängen angekündigt.

Den gesanglichen Auftakt hatten indes die jüngsten Sängerinnen und Sänger gemacht , die drei- bis sechsjährigen „Happy Voices Kids“, die alleine bzw. gemeinsam mit der „Junior“-Abteilung der Sieben- bis Zehnjährigen neben kirchlichen Liedern wie „Gloria! Gloria!“ und „Behutsam will ich dir begegnen“ auch Kinderlieder („Kleine Igel schlafen gern“) darboten. Wie Tomoko Yano-Ebmeyer es schafft, die Begeisterung für die Musik über die Jahre zu erhalten, wurde später deutlich, als „Junior“ und „Teens“ auch „Someone you loved“ und „Dance Monkey“ vortragen durften, beides keine einfachen Stücke für Chöre, die sie aber mit Unterstützung ihrer Leiterin am Klavier und von Laura Holzwarth am Schlagzeug meisterten.

Mit „Freudenfeuer“ wurde es auch noch mal politisch

Seit sechs Jahren bereichern die „Happy Voices“ das Gemeindeleben, seit 65 Jahren tut das der Frauenchor, der unter Leitung von Alma Dauwalter am Samstag ebenso mit „Kumbaya, My Lord“ wie später mit „Alta trinita beata“ und, als Premiere, „Somebodys knocking“ (das allerdings auf Deutsch) glänzend unterhielt. „You say“ von Laureen Daigle, das Kirchentag-Losungslied „Auf dich vertraun“ und ein Aretha-Franklin-Medley hatte der Chor „Freudenfeuer“ vorbereitet. Und „Augen auf“ von Sarah Connor: „Das ist schon ein paar Jahre alt, aber leider immer aktueller angesichts des ,Rechts-Drucks“, wie ich es nenne“, sagte der Chorleiter, der Dortmunder Thomas Meyer.

Unter der Leitung des Posaunenchor-Chefs Detlev Leistritz stimmten die Chöre zum Finale mit dem Publikum Kanons an. Foto: Torsten Lehmann / IKZ

Bevor zum Finale alle Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit dem Publikum und dem Posaunenchor zwei Kanons anstimmten, trat mit „Cantiamo“ noch das jüngste „Kind“ der Hennener Chorfamilie auf, und zwar aus gutem Grund mit ein bisschen Verspätung: Denn 20 der knapp 50 Mitglieder und auch einige „Happy Voices Teens“ hatten zuvor noch an der Hauptprobe des Martin-Luther-King-Musicals teilgenommen, das nach der Premiere beim Kirchentag im vergangenen Jahr durch die Republik tourt und jeweils mit Chören aus der Region noch mal aufgeführt wird, so mit Iserlohner Beteiligung am 1. März um 17 Uhr im „RuhrCongress“ Bochum (wofür es übrigens noch Karten gibt). „Was kann sich Hennen doch freuen und stolz sein, so viele Chöre zu haben“, stellte Moderator Klaus Hennes abschließend fest, und der Applaus des Publikums zeigte, wie recht er damit hat.