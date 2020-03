NABU-Fledermaus-AG sucht Mitstreiter

Kalthof. Die NABU-Fledermaus-AG und das Naturschutzzentrum MK am morgigen Donnerstag ab 18.30 Uhr in das Grüne Klassenzimmer auf dem Stiftungshof ein.

Jedes Jahr werden viele verletzte oder entkräftete Fledermäuse gefunden. Diese Tiere werden von der NABU-Fledermaus-AG aufgenommen, versorgt und wieder in die Freiheit entlassen. Für diese Arbeit werden weitere Mitstreiter gesucht. Daher laden die NABU-Fledermaus-AG und das Naturschutzzentrum MK am morgigen Donnerstag von 18.30 bis 20.30 Uhr in das Grüne Klassenzimmer auf dem Stiftungshof am Zollhausweg 2 ein. Die Mitarbeiter der NABU-AG haben Erfahrung mit der Pflege und Wiederauswilderung von Fledermäusen gesammelt, die sie nun an Interessierte weitergeben möchten. Das Treffen soll dazu dienen, Berührungsängste zu den faszinierenden Tieren abzubauen und sich über die notwendige Pflege sowie die Anforderungen an die Helfer auszutauschen. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen sind nicht erforderlich.