Polizeieinsatz Nach Leichenfund in Hagen: 24-Jähriger in Iserlohn verhaftet

In der Langen Straße in Iserlohn ist am Dienstagabend ein Mann verhaftet worden. Er gilt als Verdächtiger nach einem Gewaltverbrechen.

Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich am Dienstagabend an der Langen Straße am Rande der Iserlohner Innenstadt abgespielt haben: Ein Sondereinsatzkommando der Polizei hat dort gegen 20.50 Uhr einen 24-jährigen per Haftbefehl gesuchten Straftäter festgenommen. Dabei soll der Mann nach Informationen unserer Zeitung am Auge verletzt und in der Folge in Handschellen mit einem Rettungswagen abtransportiert worden sein.

Die Festnahme in Iserlohn steht dabei in Zusammenhang mit einem Gewaltverbrechen in Hagen, auf das die Polizei am Montag aufmerksam geworden war, wie das Polizeipräsidium Hagen am Dienstagabend in einer gemeinsamen Erklärung mit der Staatsanwaltschaft mitteilte. Demnach hatten Einsatzkräfte der Polizei am Montag an der Hördenstraße im Stadtteil Haspe gegen 11 Uhr eine Wohnung geöffnet, in der sich nach Erkenntnissen der Ermittler der zu dem Zeitpunkt bereits gesuchte Mann aufhalten sollte. Stattdessen fanden die Beamten in der Wohnung die Leiche einer Frau, bei er es sich laut Polizei um die 38-jährige Wohnungsinhaberin und ehemalige Lebensgefährtin des Gesuchten handelt.

Nach den ersten Ermittlungen und der Obduktion der Verstorbenen geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Daraufhin wurde eine intensive Fahndung nach dem 24-jährigen Mann begonnen, der in der Pressemitteilung als Tatverdächtiger bezeichnet wird. Am Abend kam es dann zum Einsatz der Spezialeinsatzkräfte in Iserlohn, der mit der Verhaftung des Verdächtigen endete. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft, die zunächst keine näheren Details mitteilen wollten, dauern an.