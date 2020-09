Neuer Vortrag von „Continue“ Iserlohn zum Thema PC

Iserlohn. Am Freitag, 25. September, heißt von 10 bis 12 Uhr das Thema „Organisation am PC“.

Nachdem die letzten drei Onlinevorträge des städtischen Ehrenamtlichen-Dienstes „Continue“ wegen Corona ausfallen mussten, geht es nun mit der Vortragsreihe rund um für Computer und Internet relevante Themen in der städtischen Begegnungsstätte „Sonnentreff“ im Stadtteil Dröscheder Feld (Sonnenweg 5a) weiter: Am Freitag, 25. September, heißt von 10 bis 12 Uhr das Thema „Organisation am PC“. Interessierte sind zu dem Vortrag auf Einsteigerniveau eingeladen.

Referent ist Willi Sparding aus dem ehrenamtlichen Online-Team. Er erläutert, wie man Ordnerstrukturen anlegt und Dateien so benennt, dass man die Übersicht über seine gespeicherten Dateien behält. Die Teilnehmer können ihre eigenen Notebooks oder Tablets mitbringen, um die erklärten Schritte direkt auszuprobieren. Die Wiederaufnahme der Vorträge erfolgt unter Einhaltung der notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln gemäß der aktuellen Coronaschutzverordnung. Vor Ort stehen Hand- und Flächendesinfektionsmittel bereit. Der Sitzabstand beträgt eineinhalb Meter. Es besteht die Pflicht, beim Betreten des „Sonnentreffs“ und beim Bewegen außerhalb des eigenen Sitzplatzes eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Interessierte werden gebeten, sich vor der Veranstaltung anzumelden, entweder bei Nicole Behlau von der hauptamtlichen Koordinierungsstelle unter 02371/217-2083 oder per E-Mail an continue@iserlohn.de. Zur Nachverfolgbarkeit der Kontaktdaten sind bei der Veranstaltung Name, Adresse und Telefonnummer anzugeben. Im Nachgang wird die beim Vortrag gezeigte Powerpoint-Präsentation zum Download auf der Homepage von „Continue“ unter www.continue-iserlohn.de zur Verfügung gestellt. Zudem können Interessierte einen Newsletter zum Continue-Projekt „Online – Hilfe bei PC, Handy & Co.“ mit hilfreichen Tipps rund um die Themen Computer und Internet sowie zu den nächsten Online-Terminen abonnieren.