Nicht auf Iserlohner Kommunalwahl „schielen“

Traditionell wurde die Verabschiedung des Haushalts am Dienstag weniger dafür genutzt, konkret auf das Zahlenwerk einzugehen – das, wie berichtet, mit den Stimmen der CDU, der SPD und der UWG-Piraten beschlossen wurde –, als es vielmehr einzuordnen, um zurückzublicken und die Zustimmung bzw. Ablehnung zu begründen. Hier die wichtigsten Aussagen.

Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Hartmut Bogatzki (CDU), mahnte an, dass die Pro-Kopf-Verschuldung der Iserlohner um 170 Euro auf 3614 Euro bis Ende des dritten Quartals gestiegen sei. Mit Blick auf den Stand der Kassenkredite zu dem Zeitpunkt von 77,5 Millionen Euro hoffte er, dass man Ende des Jahres etwas darunter wäre. Bei jeder Entscheidung müsse man sich stets der Gefahr der Haushaltssicherung oder gar eines Nothaushalts bewusst sein. Bis jetzt habe Iserlohn das im Gegensatz zu allen anderen Städten und Gemeinden drumherum vermeiden können. Trotzdem werde in der Stadt hier und da so getan, als ob Rat und Verwaltung nicht mit Geld umgehen könnten. Dabei könne beim aktuellen Haushalt nur über fünf Prozent der 304,51 Millionen Euro überhaupt entschieden werden. „Alles andere ist fremdbestimmt.“

„Wir haben nicht alles schlecht, sondern vieles gut gemacht“

Es müssten also etwa zwei Drittel aller freiwilligen Leistungen wie beispielsweise die Zuschüsse zu den Freibädern, die Lehrschwimmbecken, Kulturangebote oder die Elternfreibeträge bei Kindertagesstätten gestrichen werden, um das Defizit von 9,66 Millionen Euro zu decken. Auch wenn jeder Euro, der in den Fonds Deutsche Einheit geflossen sei, „berechtigt und richtig“ gewesen sei: Ohne die rund 100 Millionen Euro, die die Stadt dafür seit 1990 aufgewendet habe, wäre man bei den Kassenkrediten heute im Plus. Bogatzkis Fazit: „Alles haben wir hier nicht schlecht gemacht, wir haben vieles gut gemacht.“

Die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Gabriele Stange (SPD), zählte als Beispiele für die „vielen guten Entscheidungen, die für Kinder und Jugendliche auf den Weg gebracht“ worden seien, unter anderem das Projekt „Schulbegleitung +“, die gemeinsamen Aufnahmekriterien für alle Iserlohner Kitas und die beiden Großtagespflegen auf. Weniger erfreulich sei die brandschutzbedingte Nutzungseinschränkung im JuZ, aber sie sei guter Hoffnung, dass das 2020 in den Griff zu bekommen sei.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Fabian Tigges blickte zunächst zurück auf die Abfindungsaffäre, den Brandschutz im Rathaus und den Schillerplatz. „Die Bürger schütteln den Kopf und reagieren oft zu Recht mit Unverständnis“, sagte Tigges und räumte ein, dass er manches selber kaum bzw. nur schwer nachvollziehen könne. „Es ist in der Vergangenheit Vertrauen von Akteuren verspielt worden, die mittlerweile nicht mehr in Iserlohn in der Verantwortung stehen.“ Es sei nun an allen Ratsmitgliedern, „dieses Vertrauen in Verwaltung und Politik wieder zurückzugewinnen und neu zu stärken.“ Tigges nannte eine ganze Reihe von Projekten, die die Christdemokraten (mit-)initiiert hätten und appellierte, dass beim „Digitalen Wissenscampus“ alle an einem Strang ziehen sollten. Und er distanzierte sich auch im Namen seiner Fraktion von „manch politischem Begleiter“ außerhalb des Rates. Die würden sich „immer wieder im billig-populistischen AfD-Stil mit Vorurteilen, Halbwahrheiten oder Unwissenheit gerade in den sozialen Medien regelrecht aufspielen“ und dabei zu „Verleumdungen, Verschwörungstheorien und persönlichen Diffamierungen“ neigen.

Lärmschutz mit Photovoltaik und „ticketfreier Samstag“

Trotz der „gewaltigen finanziellen Herausforderungen“, vor denen die Stadt stehe, müsse man beim Schillerplatz handeln: „Dies erwarten die Bürger und vor allen Dingen die Iserlohner Kaufmannschaft mit dem Einzelhandel.“ Nicht vertretbar sei, darauf „mit einer ,Grünfläche’ oder ,Hysterie’ zu antworten.“ Das Positive bei allen Entwicklungen der vergangenen Monaten sei, dass „die Zeit mangelnder Entscheidungsfreude und Kommunikation im Rathaus ein Ende gefunden“ habe. Er dankte dem Verwaltungsvorstand dafür, das „Gefühl des Handelns auszustrahlen“, denn das habe der Verwaltung ebenso in den vergangenen Jahren gefehlt wie klare Strukturen. Tigges betonte neben der Digitalisierung der Verwaltung die Bedeutung des Klimaschutzes, warnte aber zugleich davor, „den Weg der Dramatisierung und Skandalisierung zu gehen“. Er schlug vor, die Lärmschutzwände an der A46 mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten und einen „ticketfreien Samstag“ im Öffentlichen Personennahverkehr einzuführen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Leye stellte die angesichts der demografischen Entwicklung notwendige Erhaltung und Steigerung der Attraktivität der Stadt in den Mittelpunkt. Positiv dazu bei hätten unter anderem auch schulpolitische Entscheidungen getragen – mit Ausnahme des „großen Fehlers“ der Vergangenheit, die Schulen in Iserlohn und in Letmathe im Umkreis von je einem Kilometer zu zentrieren. Leye hob die Möglichkeiten für die rund 20.000 Sportler in der Stadt hervor ebenso wie das kulturelle Angebot: „Das ist ein ganz wichtiges Element, das die Attraktivität hoch und die Bürger hier hält.“

Selbstkritisch merkte er an, dass man sich mit dem Haushaltsdefizit in den Ausschüssen nicht genug befasst habe. Zwar sei es positiv, dass es vor dem Hintergrund des Kommunalwahlkampfes 2020 keine „großen Schauanträge“ gegeben habe. Jedoch müsse sich die Kleine Kommission Finanzen zeitnah mit dem Ausgleich des Haushalts in den kommenden Jahren beschäftigen. Abschließend bat er die Verwaltungsspitze um „Lob, vielleicht auch Streicheleinheiten und vor allem eine Perspektive“ für die Mitarbeiter, gerade vor dem Hintergrund des Kampfes der Kommunen um Personal. „Und ich hoffe, dass wir hier im Rat weiter so sinnvoll, konstruktiv und effektiv zusammenarbeiten wie in den letzten zwei Jahren.“

Statt des beruflich verhinderten Fraktionsvorsitzenden der Linken, Oliver Ruhnert, sprach sein Stellvertreter An­dreas Seckelmann: „Iserlohn befindet sich im Abwärtstrend“, meinte er mit Blick nicht nur auf das Haushaltsdefizit. Eine wesentliche Ursache dafür sei, dass Land und Bund es weiterhin versäumen, die Gemeindefinanzierung auf gesunde Füße zu stellen, und das vor allen Dingen auch wegen des selbst von ihnen spaßhaft genannten „Fetisches Schwarze Null“. Die Bezeichnung sei „wirklich ein Schlag ins Gesicht jedes Kommunalpolitikers“. Denn die wüssten nicht, wie sie die Enden finanziell zusammenbekommen sollen. „Gegen den strukturellen Wahnsinn können wir nicht ansparen.“ Als weiteren Beleg für die „Abwärtsspirale“ verwies Seckelmann auf zahlreiche durch die Verwaltung immer noch nicht ausgeführte politische Beschlüsse. Es sei sogar so, dass sich „Teile der Verwaltung die Politik zurechtlegen“. Hinzu komme dann noch, dass sich städtische Mitarbeiter, die gute Arbeit machten, der Fraktion berichten, dass sie sich fragen würden, ob sie noch den richtigen Arbeitgeber haben: „Da schrillen bei uns die Alarmglocken“, sagte Seckelmann.

Auch die bündnisgrüne Fraktionsvorsitzende Elke Olbrich-Tripp verwies auf die starke Verunsicherung in der Verwaltung angesichts der ungewissen Zukunft des Rathauses durch die Brandschutzauflagen und vor allem auch nach dem Rücktritt des Bürgermeisters. „Gerade jetzt wäre eine starke Führungsperson notwendig, um die Verwaltung zu stabilisieren und die anstehenden Projekte auf einen guten und für den Bürger verständlichen Weg zu bringen.“ Und dafür sei auch eine Aufbruchstimmung notwendig, die „aber durch die unschönen Ereignisse im Zusammenhang mit der sogenannten Abfindungsaffäre von einem Dunst, von Nebel überschattet wird.“ Mit Blick auf die Ablehnung der von den Grünen beantragten Stelle für nachhaltige Mobilitätsentwicklung, die neben der Planung auch entsprechende Fördergelder hätte generieren können, kritisierte Elke Olbrich-Tripp, dass „die Zusammenhänge mit dem Klimaschutz noch nicht verinnerlicht worden“ seien. Überhaupt seien bei der Erstellung des Haushalts, dessen Fokus zudem auch an der Zielgruppe der jungen Menschen in der Stadt vorbeigehe, „wirklich große Themen wie eben Umwelt- und Klimaschutz und Mobilitätsplanung ausgeklammert“ worden, weswegen die Grünen den Haushalt ablehnten: „Denn der Berg der anzugehenden Aufgaben wird dadurch immer größer und in die Zukunft verlagert.“

Der Fraktionsvorsitzende der Blauen, Alexander Langguth, zitierte mit ausdrücklicher Genehmigung von Kämmerer Michael Wojtek dessen Warnungen und Mahnungen mit Blick auf die Haushaltsentwicklung bei der Einbringung in diesem und dem vergangenen Jahr. Obwohl es „fünf vor zwölf“ sei, gebe es einen Etat-Entwurf, der „nichts, aber auch gar nichts in Richtung nachhaltiger finanzieller Stabilisierung in sich trägt.“ Statt dessen laute das Motto „Augen zu und durch und weiter so wie bisher“. „Zu Lasten von Zukunftsinvestitionen wird ein Großteil der finanziellen Ressourcen quasi soziallastig einfach verfrühstückt.“ Er könne nicht „den Hauch eines Umsteuerns oder einer Konsolidierung erkennen, geschweige denn irgendwo eine Trendwende auch nur erahnen.“ Und das, wo der Ausblick auf die weiteren Jahre bis 2023 sogar noch erschreckender sei.

Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Detlef Köpke machte mit Blick auf das Defizit deutlich, dass „die Schwelle zur Haushaltssicherung kein abstraktes Gebilde und Schreckensszenario“, sondern eine „greif- und sichtbare Konsequenz“ sei. Das Motto könne jetzt nur sein: „Sparen, wo es irgendwo geht, ohne die Lebensqualität zu vermindern und die Bürger weiter zu belasten.“ Doch das Gegenteil sei der Fall: Die 26 zusätzlichen Stellen, also noch mal fast zehn Stellen und damit rund 1,7 Millionen Euro mehr als vom Verwaltungsvorstand vorgeschlagen, würden „einer verantwortungsvollen Finanzpolitik widersprechen“. 165 neue Stellen in den vergangenen fünf Jahren seien der Grund für die Ablehnung des Haushalts durch die Liberalen, die aber, so unterstrich Köpke, „niemanden wegdigitalisieren oder wegrationalisieren“ wollen. Statt dessen könnten und müssten „Strukturen und Prozesse verändert“ und „gute Leute richtig und sinnvoll“ eingesetzt werden. Andernfalls ende man in der Haushaltssicherung, als deren erste Folge beispielsweise eine Erhöhung der Grundsteuer B kommen werde, was für eine Familie höhere Mietkosten von bis zu 300 Euro im Jahr bedeuten würde. Zum Schluss forderte Köpke zur weiterhin konstruktiven und sinnvollen Zusammenarbeit auf: Die Kommunalwahl am 13. September dürfe nicht „der einzige Gradmesser für die politischen Entscheidungen“ bis dahin sein.

Hans Immanuel Herbers, Fraktionsvorsitzender der UWG-Piraten, kritisierte die schlechte Kommunikation der Stadt mit den Bürgern. „Die haben das Gefühl, nicht gehört zu werden.“ Und würden manches nicht mehr glauben, auch wenn es stimme. Zur Abhilfe müsste die Stadt eigentlich eine Offensive starten. Zum Haushalt sagte Herbers, dass seiner Fraktion die Zustimmung diesmal schwer falle mit Blick auf die Situation im Rathaus und „auf Planungen, bei dem ihm die Haare zu Berge stehen würden, wenn sie es nicht sowieso schon täten.“ Gleichwohl hätte seine Fraktion den Haushalt durch ihre Politik in den vergangenen Jahren und durch Anträge mitgeprägt, und schließlich gehe es ja auch nicht ohne. Denn mit einem Nothaushalt von Monat zu Monat voranzuschreiten, das möchte doch niemand.