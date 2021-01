Nicht nur was für Klassik-Freunde

Rheinen Die Kammermusik-Konzerte auf dem Hof Mikus werden 2021 um eine Lesung mit Wladimir Kaminer und einen Poetry Slam erweitert.

Im Kopf kann Sarah Chloé Mikus schon die Töne und Melodien hören, die im Juli durch den Hof, die Stallungen und über die Wiesen des elterlichen Landwirtschaftsbetriebs in Rheinen ziehen werden. Dann geht das „Hofmusik Festival“, das Mikus zusammen mit ihrem Partner Martin Kallnischkies organisiert, in die zweite Runde. Nach der coronabedingten Absage in 2020 zählen die Orchester-Disponentin und der Orchesterdirektor der Niederrheinischen Sinfoniker die Tage, bis der Iserlohner Norden erneut zum Anziehungspunkt für Kammermusik-Freunde und solche, die es werden wollen, wird.

Dabei stellt sich das Festival in diesem Jahr breiter auf: Zusätzlich zu den vier Konzerten mit renommierten Musikern gibt es einen Poetry Slam und eine Lesung mit Erfolgs-Autor Wladimir Kaminer. So sollen gezielt jüngere Besucher angesprochen werden. Ziel der Veranstaltung: „Es soll ein Raum werden für Begegnungen, Austausch und Genuss“, beschreibt Sarah Chloé Mikus.

Denn: Noch immer bestehe für viele Menschen eine Hemmschwelle, ins Theater oder Konzert zu gehen, also jetzt unabhängig von den derzeitigen Pandemie-Einschränkungen. „Dabei hat sich so vieles gewandelt und ist offener, jünger geworden – statt steifer Kleidung ist dort auch immer öfter Jeans und T-Shirt angesagt“, sagt Martin Kallnischkies. Man wolle die Kultur zu den Menschen zu bringen – und die lebten eben auch im ländlichen Raum. Kammermusik-Konzerte auf einem Milchvieh-Betrieb – für die Landwirtstochter ist das kein Gegensatz. Im Gegenteil: „Meine Eltern betreiben ihre Projekte mit ebenso viel Herzblut und hohem Qualitätsanspruch wie unsere Künstler – da gibt es viele Gemeinsamkeiten.“

Mit den Planungen für den Sommer hat Sarah Chloé Mikus alle Hände voll zu tun – aber manchmal schweifen ihre Gedanken auch zurück zum 9. Mai 2020. Damals stand Iserlohn im Mittelpunkt der Klassik-Welt und erlebte ein kulturelles Highlight im sonst kulturarmen Corona-Jahr: Star-Pianist Alexander Krichel spielte das weltweit erste Klassikkonzert in einem Autokino. WDR, Arte und 3sat griffen das Ereignis auf. Für die Organisatoren war die Welt-Premiere ein unvergessliches Erlebnis trotz der extrem kurzen Vorlaufzeit: „Das war für uns wie ein Sprung ins Nordpolar-Meer. Alles ging so schnell. Innerhalb einer Woche haben wir alles auf die Beine gestellt. Als das Konzert dann im Fernsehen zu sehen war, habe ich Gänsehaut bekommen“, sagt Sarah Chloé Mikus.

Die vielen positiven Reaktionen der Zuhörer sind den „Hofmusik“-Organisatoren Ansporn für die Zukunft. „Die Menschen haben ein tiefes Bedürfnis nach Kultur und sehnen sich danach, endlich wieder zusammenzukommen“, sagt Martin Kallnischkies. Man wolle deshalb alles tun, damit das Festival im Juli unter den dann gültigen Corona-Bestimmungen über die Bühne gehen kann. Sarah Chloé Mikus ist zuversichtlich: „Auf dem Hof haben wir reichlich Platz. Hier können sich alle Zuhörer verteilen.“

Eröffnet wird das „Hofmusik Festival“ am Freitag, 9. Juli, von der jungen und mehrfach ausgezeichneten – zuletzt mit dem OPUS Klassik 2020 – Pianistin Annika Treutler. Am Samstag, 10. Juli, wird das „Blue Chamber Quartet“, einem mit Klavier, Harfe, Kontrabass und Vibraphon nicht ganz klassischen Quartett, den Besuchern die musikalische Klangvielfalt zwischen Avantgarde und Klassik näher bringen. Am Freitag, 16. Juli, versprechen die sieben Herren der österreichischen Blechblasgruppe „Da Blechhauf’n“ eine „Mordsgaudi“: „Von Mariandl bis Mariachi, von Mosch bis Mutzenbacher“ - der „Blechhauf´n“ spielt dabei laut eigener Ankündigung „wie gewohnt witzig und virtuos böhmische Weisen und die größten Hits der letzten 2000 Jahre“.

Der letzte Abend des Festivals steht wieder ganz im Zeichen der Klassik. 2014 erhielt Hornist Felix Klieser den „ECHO Klassik“ als Nachwuchskünstler des Jahres. Im selben Jahr erschien seine spannende Lebensgeschichte unter dem Titel „Fußnoten – Ein Hornist ohne Arme erobert die Welt“ in Buchform. Längst ist er aus den Konzertsälen der Welt nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit dem „Zemlinsky Quartett“ wird Klieser das Festival 2021 beenden. Neu hinzukommen wird in diesem Jahr eben noch die Lesung mit Wladimir Kaminer („Russendisko“) am 14. Juli sowie ein Poetry Slam am 15. Juli.

Natürlich sollen auf Hof Mikus neben der „Nahrung für Kopf und Herz“ auch die leiblichen Genüsse wieder nicht zu kurz kommen: Als kulinarische Highlights werden unter anderem Wein eines jungen Winzers von der Mosel, Bratwurst vom Hof Drepper mit Schwerter Senf sowie selbst gemachte Sauerländer Potthucke angeboten. Ganz besonders dürfen sich die Gäste über den beliebten „Helmut Gin“ – die eigens für das Festival kreierte Spirituose – freuen.

Sarah Chloé Mikus und Martin Kallnischkies setzen bei der „Hofmusik“ auf Nachhaltigkeit: Sie verzichten auf Einweggeschirr und -besteck, die Strohhalme sind aus echtem Stroh. Und noch etwas haben sie sich zur Unterstützung der heimischen Natur überlegt: „Wir unterstützen das Projekt ,bee part‘ der Familie Brinckmann aus Kalthof.“ Zusammen mit den Festival-Karten werden „Blühwiesen-Patenschaften“ angeboten. So können Lebensraum, Futterquelle, Rückzugsort und Kinderstube für Bienen und andere Insekten, Schnecken, Nager, Bodenbrüter und viele mehr geschaffen werden. Zusätzlich gibt es Streutüten mit Samen für den heimischen Garten.

Aber hat ein Echo-Preisträger keine Angst vor einem Auftritt auf dem Land? „Wir bekommen einen Steinway-Flügel als Leihgabe, und auch in Bezug auf Bühne. Licht und Ton sind wir professionell ausgestattet“, zerstreut Sarah Chloé Mikus mögliche Bedenken. Und auf welchen Künstler freuen sich die beiden besonders? Da bleibt die Orchester-Disponentin diplomatisch: „Wir tragen unser Festival das ganze Jahr bei uns, da steckt so viel Herzensliebe drin. Vom 9. bis zum 17. Juli schweben wir auf einer Welle der Euphorie.“

Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Die Karten gibt es auf dem Hof Mikus oder online unter www.hofmusik-festival.de. Sollten die Abende wegen der Corona-Beschränkungen nicht wie geplant stattfinden können, gibt es eine Geld-zurück-Garantie.