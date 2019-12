Nikolaus mit zwei besonderen „Türöffnern“

Eine besondere vorweihnachtliche Überraschung gab es jetzt für die Bewohner des Hochhauses an der Peterstraße: „Nikolaus“ Michael Frank aus dem Sozialzen­trum Lichtblick verteilte 150 bunte Tüten. Dass der Mann im roten Mantel und mit dem Rauschebart dafür gerade von den kleinen Bewohnern herzlich gedrückt wurde und viele Selfies mit ihm gemacht wurden, lag nicht nur am leckeren Tüten-Inhalt, an Schokolade, Keksen und Nüssen, sondern sicher auch an seinen beiden Begleitern Jonte Schlagner und Claudia Hein. Denn viele der 265 Bewohner kennen die beiden vom Sehen und immer häufiger auch von einem persönlichen Gespräch – dank zweier Projekte, die mit landeskirchlicher Unterstützung durchgeführt werden: „Nachbarschaft durch Integration“ vom „Checkpoint“ sowie „Misch dich ein“ vom Evangelischen Jugendreferat.

„Misch dich ein“ gegen die „Barriere“ Hohler Weg und An der Schlacht

Bei letzterem ist Claudia Hein seit August drei Mal pro Woche – montags, donnerstags und freitags – jeweils ab 15 Uhr und mit offenem Ende mit ihrem Fuxtec-Bollerwagen, vollgepackt mit Spielgeräten, vor dem Hochhaus. Die Verantwortlichen haben nämlich gemerkt, dass viele Kinder aus dem Hochhaus trotz der fehlenden Spiel- und Treffmöglichkeiten nicht zu den Angeboten im „Checkpoint“ kommen. Die Straßen Hohler Weg und An der Schlacht wären bislang wie eine Barriere gewesen, sagt die Erzieherin im Anerkennungsjahr, möglicherweise auch weil die Eltern es aus Unwissenheit so vorgeben. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Jendrik Lehmann unterstützt die Ihmerterin nun bei dem Teilhabe-Projekt die Kinder und Jugendlichen auf vielfältige Weise. Das gemeinsame Spiel ist dabei Türöffner und Hilfsmittel. Bis zu zwölf Kinder machen gleichzeitig mit. Gerne mit dabei sind auch Pepe (5) und, als Jüngster aus dem Hochhaus, sein kleiner Bruder Michel (3) – die Kinder von Jonte Schlagner.

Idee schon erfolgreich in Mecklenburg umgesetzt

Denn der Erzieher und Gemeindediakon, der gerade noch nebenbei seinen Master in Theologie und Sozialpädagogik macht, ist mit seiner Frau Heike, die als Sozialpädagogin bei der Caritas arbeitet, und den beiden Jungen für das Projekt „Nachbarschaft durch Integration“ in den achten Stock vom Hochhaus Peterstraße 10 gezogen. Bei der Gemeinwesen- und Beziehungsarbeit gehe es darum, „den Leuten zu helfen, sich selbst zu helfen und Teil der Gemeinschaft zu werden“, sagt der 32-Jährige, der die Idee aus Mecklenburg mitgebracht hat, wo er sie für und mit einem christlichen sozialen Verein entwickelt und schon selber in einer Plattenbausiedlung erfolgreich umgesetzt hat. „Das war ein Viertel am Rand der Gesellschaft“, berichtet der gebürtige Neuenrader, der nach dem dortigen erfolgreichen Abschluss gerne mit seiner Familie wieder zurück ins Sauerland wollte und mit der Idee bei den „Checkpoint“-Verantwortlichen sehr willkommen war.

Wohnungsgesellschaft zeigte bislang kein Interesse an den Projekten

Unterstützt von seiner Frau sowie den weiteren Ehrenamtlichen Viola Stein und Lukas Grigull sei es seit Juli schon gelungen, viele Kontakte im Haus zu knüpfen, um nun gemeinsam etwas umzusetzen und zu verändern. „Ich bin aber kein Hausmeister plus“, unterstreicht Schlagner, dass es nicht um die Lösung von Problemen geht, um die sich die Wohnungsgesellschaft Vivanium kümmern muss. Die habe übrigens an den Projekten leider bislang kein Interesse gezeigt, auch wenn sie damit keine Kosten, sondern langfristig mit Blick auf die Leerstände vielleicht sogar einen Nutzen hätte.