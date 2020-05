Nur zwei neue Infizierte im Märkischen Kreis

Iserlohn/Kreis. Der Märkische Kreis teilt aktuelle Coronazahlen mit.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises verzeichnet weiterhin einen Rückgang der Coronafälle. Aktuell sind 136 Personen mit dem Coronavirus infiziert, darunter zwei neue labor-technisch bestätigte Fälle. 412 Patienten gelten als genesen. Das Kreisgesundheitsamt konnte seit Donnerstag 17 Personen aus der Quarantäne entlassen, darunter 3 Kontaktpersonen und 14 Genesene. Gleichzeitig wurden zwei Neuinfektionen bestätigt. 136 Corona-Infizierte und 201 Kontaktpersonen stehen derzeit unter Quarantäne. Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis 573 labor-technisch bestätigte Corona-Fälle. 119 Personen wurden bisher stationär behandelt, davon 11 Patienten beatmet. 25 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden: Iserlohn: 28 Infizierte, 83 Gesunde, 66 Kontaktpersonen und 4 Tote; Hemer: 17 Infizierte, 37 Gesunde und 26 Kontaktpersonen; Menden: 32 Infizierte, 72 Gesunde, 35 Kontaktpersonen und 8 Tote; Altena: 0 Infizierte, 9 Gesunde und 3 Kontaktpersonen und 1 Toter; Balve: 1 Infizierter, 7 Gesunde und 2 Kontaktpersonen; Halver: 2 Infizierte, 29 Gesunde, 1 Kontaktperson und 3 Tote; Herscheid: 0 Infizierte, 5 Gesunde und 2 Kontaktpersonen; Kierspe: 0 Infizierte, 14 Gesunde, 8 Kontaktpersonen und 1 Toter; Lüdenscheid: 25 Infizierte, 66 Gesunde, 22 Kontaktpersonen und 3 Tote; Meinerzhagen: 8 Infizierte, 26 Gesunde, 11 Kontaktpersonen und 4 Tote; Nachrodt-Wiblingwerde: keine; Neuenrade: 7 Infizierte, 6 Gesunde und 1 Kontaktperson; Plettenberg: 15 Infizierte, 38 Gesunde, 18 Kontaktpersonen und 1 Toter; Schalksmühle: 0 Infizierte, 8 Gesunde und 2 Kontaktpersonen; Werdohl: 1 Infizierter, 12 Gesunde und 4 Kontaktpersonen.

Am Donnerstag haben die Gesundheitsdienste 72 Personen getestet; davon 33 an der Drive-In-Station in Iserlohn und 19 in Lüdenscheid. Bei Hausbesuchen wurden Abstriche bei 20 Personen genommen. Alle Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite gebündelt: www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php.