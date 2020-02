Die Auswertung von Videomaterial, Handydaten des Beschuldigten und der beiden Tatopfer sowie des Navigationsgerätes des Beschuldigten standen am Mittwoch im Mittelpunkt des dritten Verhandlungstages im Mordprozess gegen den 44-jährigen Kosovo-Albaner Shpejtim H. vor dem Hagener Landgericht. Ihm wird vorgeworfen, am 17. August 2019 am Stadtbahnhof Iserlohn mit unzähligen Messerstichen seine von ihm getrennt lebende Ehefrau Nafije H. und deren neuen Partner Amir N. getötet zu haben. Deutlich wurde: Der Angeklagte hatte beide Opfer offenbar seit längerem auf dem „Radar“, gegenüber Amir N. soll er auch deutlich früher eindeutige Drohungen ausgestoßen haben.

Navigationsgerät des Angeklagten ausgelesen

Zum Auftakt des gestrigen Prozesstages wurden die Daten des Navigationsgerätes des Angeklagten beleuchtet. Ein Kripobeamter, der mit der Auswertung beauftragt war, berichtete beispielsweise davon, dass für den 30. Juli 2019 Geodaten von mehreren Standorten im nahen Umfeld des Frauenhauses Iserlohn, wo Nafije H. seit längerem gelebt hatte, ebenso wie im Bereich des Stadtbahnhofes gespeichert gewesen seien. Thema waren auch die Videoaufzeichnungen, beispielsweise einer Kamera in der Halle des Stadtbahnhofes. Demnach betrat der mutmaßliche Täter diese am Tattag von 10 Uhr an regelmäßig. Wiederholt soll er auch telefoniert haben, nach 14 Uhr soll dann auch Nafije H. in der Halle zu sehen gewesen sein, die sie dann um 14.11 Uhr verlassen habe. Gegen 14.25 Uhr, so der Kripobeamte, sei offenbar große Hektik bei den Menschen in der Halle aufgekommen. Aus dem Parkhaus wurden ebenfalls Videoaufzeichnungen sichergestellt, auf einer Einstellung ist demnach zu sehen, wie Shpejtim H. direkt an einer Kamera vorbeiläuft.

Im Nachgang zur Tat wurde Shpejtim H.’s Wohnung in Bergisch-Gladbach durchsucht. Der Kripobeamte schildert sie als kleine, aufgeräumte Wohnung. Unterlagen seien untersucht worden, unter anderem sei man auf Kontoauszüge gestoßen, denen zufolge mehrfach Geld in Iserlohn abgebucht worden ist. Im Schlafzimmer habe es zwei Schlafgelegenheiten gegeben, ein Bett und eine Couch, beides getrennt stehend. Verteidiger Andreas Trode wollte wissen, ob auch Kosmetik oder Frauenkleidung gefunden worden sei. Die Bilder der Durchsuchung lieferten diesbezüglich nur eine spärliche Ausbeute in Gestalt eines Haarfärbemittels und einer zweiten Zahnbürste. Ein Kripobeamter aus Bergisch-Gladbach berichtet von der Unterkunft von Amir N. in einer Containerunterkunft. Ein Bekannter habe den jungen Mann, der eine Ausbildung absolvierte, als zielstrebig und freundlich bezeichnet. Der habe keine Feinde gehabt. Die Nachricht vom Tod Amir N.’s habe ihn schockiert.

Snapchat-Nachfrage verrätStandort des Frauenhauses

Zum Handy von Amir N., dem männlichen Tatopfer: Darauf, so ein weiterer Kripobeamter, hätten sich zahlreiche Kontakte zu Nafije H. gefunden, das Kind und die Beziehung seien häufig das Thema gewesen. Auch auf Kontaktdaten von Shpejtim H. sei man gestoßen, die seien aber offenbar nicht genutzt worden.

Der Angeklagte Shpejtim H. suchte offenbar auf den unterschiedlichsten Kanälen Kontakt zu seiner getrennt lebenden Ehefrau. Demnach habe er sie zur Rückkehr aufgefordert, auch angeboten, das Kind aufzunehmen. Und es soll besagte Drohungen gegenüber Amir N. gegeben haben, unter anderem in Form von Sprachnachrichten: Er habe ihn kaputtgemacht, bei einer Begegnung werde einer von beiden danach tot sein. Der Angeklagte soll aber auch signalisiert haben, dass er Amir N. in Ruhe lassen würde, sofern er den Kontakt zu Nafije H. abbreche.

Dass Shpejtim H. offenbar seit längerem über den Aufenthalt von Nafije H. im Frauenhaus Iserlohn Bescheid wusste, schilderte eine Kripo-Beamtin. So sei auf seinem Handy eine Standortnachfrage über Snapchat gefunden worden. Markiert gewesen sei exakt der Standort des Frauenhauses. Laut Kripobeamtin war die Station in Iserlohn für Nafije H. nicht der erste Aufenthalt in einem Frauenhaus. 2015 habe sie im Frauenhaus in Schweinfurt gelebt, sei aber schließlich zu Shpejtim H. zurückgekehrt.

Ruhig und gelassen verfolgte Shpejtim H. den gestrigen Verhandlungstag, bis auf eine Ausnahme – als Tatortfotos besprochen wurden, die ein Mitarbeiter der Spurensicherung einordnete. Der Angeklagte begann zu weinen, hatte sich nach rund fünf Minuten wieder unter Kontrolle. Der Kripobeamte berichtete auch über Schaulustige am Tatort. Die Leute würden keine Schamgrenze mehr kennen, das sei widerlich. Erst nachdem die Stadt Iserlohn Zaunelemente mit einer Plane aufgestellt habe, „konnten wir halbwegs in Ruhe arbeiten“. Shpejtim H. soll übrigens keinerlei Verletzungen aufgewiesen haben, nur ein paar Hautrötungen seien festgestellt worden.

Der Prozess wird am morgigen Freitag fortgesetzt

Übersetzt wurde von der Dolmetscherin in der Verhandlung ein bei den Ermittlungen im Auto von Shpejtim H. gefundenes und auf albanisch verfasstes Schriftstück vom April 2019. Darin soll der Angeklagte mitteilt haben, dass er viele Tabletten genommen habe, er möglicherweise sterbe, und: „Möge Allah mich in den Himmel bringen.“ Näher eingeordnet wurde das Schreiben nicht. Fortgesetzt wird die Verhandlung am Landgericht Hagen am morgigen Freitag ab 9.30 Uhr.