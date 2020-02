Parteien wollen Werbung begrenzen

Möglichst kurzfristig wollen sich die Iserlohner Parteien zusammensetzen, um über eine freiwillige Begrenzung bei der Werbung für die Kommunalwahl zu sprechen.

Das ist das Ergebnis der Diskussion über die „Wahlwerbung der Parteien im öffentlichen Raum“ am Dienstagabend im Hauptausschuss. Zu dem Treffen eingeladen werden soll auch die Wählergemeinschaft „Die Iserlohner“, wie CDU-Frak­tionsschef Fabian Tigges am Donnerstagabend auf Anfrage der Heimatzeitung bestätigte: „Denn sie haben ja angekündigt, bei der Kommunalwahl anzutreten.“

Mitgliederstärkste CDU organisiert das Treffen

Die Ratsfraktionen hatten sich am Dienstag darauf verständigt, dass die CDU als mitgliederstärkste Partei in Iserlohn das Treffen organisieren solle, und zwar möglichst noch vor der nächsten Ratssitzung am 18. Februar. Der Stadtverbandschef der Christdemokraten, Karsten Meininghaus, will sich deswegen in Kürze mit allen in Verbindung setzen. Der Bürgermeisterkandidat der „Iserlohner“, Michael Joithe, erklärte am Donnerstagabend bereits, dass die Wählergemeinschaft gerne teilnehmen werde.

Ausgangspunkt der Diskussion war eine Initiative der Fraktion der Blauen gewesen. Sie hatten die „lawinenartige Zunahme der Plakatierung“, die einer „unverhältnismäßigen Materialschlacht“ gleiche, die damit verbundene „Ressourcen-Vergeudung und Umweltbelastung“, die „vielen Menschen zunehmend als nicht mehr akzeptierbar“ erscheine, kritisiert, und zwar schon in einem Antrag im Mai 2017. Da der seinerzeit wohl nicht behandelt worden bzw. nun sogar in der Verwaltung gar nicht mehr auffindbar gewesen wäre, stellten sie ihn im Juni 2019 erneut und baten darin um eine Drucksache für die Hauptausschuss-Sitzung im September vergangenen Jahres.

Dass es nach der Vorgeschichte noch einmal sieben Monate bis zu einer Antwort der Verwaltung dauerte, ärgerte den Blauen-Fraktionschef Alexander Langguth, und das vor allem auch angesichts des „mäßigen Ergebnisses“. So hätte man die Erkenntnisse, wie in den anderen Kommunen des Kreises mit Wahlwerbung umgegangen wird, in zwei Wochen zusammentragen können, verwies er aus seiner Zeit als Kreisvorsitzender auf Erfahrungen aus dem Landtagswahlkampf. Zudem habe die Verwaltung, aus deren Sicht laut Drucksache das bisherige System bei der Wahlwerbung gut funktioniert, den Antrag lediglich zum Anlass genommen, die Auflagen und Bedingungen zu überarbeiten und an Vorgaben des Landes anzupassen. Demnach dürften aber weiterhin je Straße – die Länge spielt dabei übrigens keine Rolle – maximal fünf Werbeträger angebracht werden. „Bei 964 Straßen wären das bei fünf Plakaten pro Partei 30.000 im ganzen Stadtgebiet“, überspitzte es Langguth ganz bewusst.

Kontrolle durch Verwaltung nur stichprobenartig möglich

Der Kritik schloss sich als erster der Fraktionsvorsitzende der UWG-Piraten, Hans Immanuel Herbers, an, der dabei zudem auf die Kabelbinderreste an vielen Masten an den Straßen verwies. Auf die Frage der Grünen-Fraktionschefin Elke Olbrich-Tripp, ob und wie denn eine Einschränkung bzw. Reglementierung der Wahlwerbung überhaupt kontrolliert werden könne, machte der zuständige Ressort-Chef Christian Eichhorn deutlich, dass dieses nur stichpunktartig erfolgen könne. Und überhaupt könne die Verwaltung nur ordnungsrechtliche Vorgaben machen, aber den Parteien nicht eine maximale Zahl an Plakaten vorschlagen: „Da müssen Sie sich eine Art von Selbstbeschränkung auferlegen.“

Der SPD-Fraktionschef Peter Leye erinnerte daran, dass es eine solche schon einmal von etwa Mitte/Ende der achtziger Jahre bis 1999 und früher auch Stelltafeln für die Wahlplakate gegeben habe (siehe I nfos am Ende des Artikels), wie die Blauen sie jetzt auch vorgeschlagen hatten. Dr. Bernd Volker Dresp (FDP) verwies auf den nach der Europawahl gestellten Antrag seiner Fraktion (der wegen des Antrags der „Blauen“ aber wohl nicht weiter verfolgt wurde), nach umweltfreundlichen Alternativen für die Wahlwerbung zu suchen bzw. aufgrund des nicht messbaren Erfolges, den auch Peter Leye gänzlich in Abrede stellte, komplett auf Plakate zu verzichten. Deswegen stimmte auch der Liberale dem Vorschlag eines Treffens zu.

Wie auch der linke Ratsherr An­dreas Seckelmann, der aber zuvor mit deutlichen Worten darauf aufmerksam machte, dass eine Reglementierung die Chancengleichheit einschränke. Kleinere Parteien, die über nicht so große finanzielle Mittel beispielsweise für Großwerbeflächen und Anzeigen verfügen würden, könnten diesen Nachteil dann nicht mehr durch ehrenamtliches Engagement beim Kleben vieler kleinerer Plakate wettmachen.

Plakatwände fielen dem Sparzwang zum Opfer

Schon 1975 und bis 2010 standen an zuletzt 37 Standorten in der Stadt Stellwände (erst aus Holz, später aus Metall) für die Wahlplakate zur Verfügung.

Die sechs DIN A0 großen Plätze wurden nach einem „System der abgestuften Chancengleichheit“ vergeben.

Auf- und Abbau kostete jedoch pro Wahl eine niedrige fünfstellige Summe, so dass im Zuge der Haushaltskonsolidierung darauf verzichtet wurde.