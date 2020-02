Platin soll für PCB-freie Produktion sorgen

Ob, wann und mit welchen Auflagen die Firma BSP die nach ihren Angaben chlorfreie Produktion von Silikon-Profilen für die Baubranche im Indus­triegebiet Kalthof-Zollhaus aufnehmen kann, wollen Vertreter von Stadt, Kreis und Bezirksregierung am Mittwoch im Rathaus erörtern.

„Eine Genehmigung zum Produzieren unter vergleichbaren Bedingungen wie in Ennepetal, also unter Verwendung eines chlorhaltigen Vernetzers auch nur mit dem Anklang einer Gefahr von PCB-Emissionen, wird es nach Aussage der zuständigen übergeordneten Behörden hier auf gar keinen Fall geben“, betonte Stadtbaurat Thorsten Grote am Dienstagabend im Hauptausschuss. Vor zehn Tagen hatte Vizebürgermeister Michael Scheffler beim Neujahrsempfang der Vereinsgemeinschaft Kalthof-Leckingsen-Refflingsen die ablehnende Haltung der Stadt öffentlich gemacht (wir berichteten), nachdem zuvor ein Kalthofer die SPD-Ratsfraktion auf die Neuansiedlung im Gewerbegebiet und die mögliche Verbindung mit dem in die Schlagzeilen gekommenen Schwester-Unternehmen „biw“ in Ennepetal hingewiesen hatte.

Schwester-Unternehmen hat Problem mit Schadstoff

Im Umfeld der dortigen Firma, die wie BSP unter dem Dach der „Silicone Group“ dem SIHK-Präsidenten Ralf Stoffels aus Schwelm gehört, war erstmals im Oktober 2018 – und seitdem mehrmals und zuletzt in der vergangenen Woche – ein weißlicher, flockenartiger Partikelniederschlag gefunden worden. Nach aufwendigen, zeitintensiven Untersuchungen gab der Ennepe-Ruhr-Kreis im August 2019 zunächst bekannt, dass rund um das Gewerbegebiet in Ennepetal erhöhte Werte von polychlorierten Biphenylen (PCB) festgestellt wurden, und empfahl kurz darauf, Obst und Gemüse aus den Gärten im angrenzenden Wohngebiet nicht zu verzehren. Zu der Zeit, im September 2019, galt die Firma „biw“ erstmals öffentlich als möglicher Verursacher der Flocken, die wie im November bekannt wurde, hochgradig vor allem mit PCB 47 belastet sind (siehe Infos am Ende des Artikels). Dass der Schadstoff bei der Produktion von Silikonschläuchen entsteht, war bis Mitte Januar, als das Landesamt für Natur, Umwelt- und Verbraucherschutz „biw“ als einzige Quelle identifizierte, nicht bekannt.

Bereits zuvor waren aber die Untere Immissionsschutzbehörde beim Märkischen Kreis, die in einer ersten Stellungnahme zur im Juli erteilten Baugenehmigung für die BSP-Halle in Zollhaus noch keine Bedenken gehabt hatte, und die Stadt Iserlohn aufgrund der PCB-Schlagzeilen auf die Verbindung nach Ennepetal aufmerksam geworden. Der Kreis habe auf die Bremse getreten, zur Vorsicht gemahnt und dazu, dass man sich das jetzt noch mal genauer anschauen müsse, berichtete Stadtbaurat Grote gestern im Hauptausschuss. Vor der möglichen Erteilung der „Genehmigung der betrieblichen Nutzung des Gebäudes“ wird daher nun am Mittwoch im Rathaus vor allem das von der Firma für Kalthof vorgesehene Verfahren im Fokus stehen, bei dem statt Chlor Platin zum Einsatz kommen soll.

Die beiden großen Ratsfraktionen machten indes am Dienstag schon einmal ihre Position deutlich: „Im Vordergrund aller Überlegungen muss die Gesundheit der Menschen und insbesondere der Kinder im Iserlohner Norden stehen“, forderte der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Leye. Und man müsse auch den Blick auf mögliche wirtschaftliche Schäden der Landwirte lenken. „So lange nicht klar ist, ob von dem Betrieb eine Gefahr für Mensch und Tier ausgeht, hat die Stadtverwaltung unsere Rückendeckung, keine Betriebsgenehmigung zu erteilen“, sagte der CDU-Fraktionschef Fabian Tigges. Wichtig sei ein enger Austausch mit anderen Behörden und dem Unternehmen.

Gesundheitsgefährdung wird noch untersucht

Bei PCB 47 handelt es sich unter den 209 chlorhaltigen chemischen Verbindungen um ein „nicht dioxinähnliches PCB“.

Noch unklar ist eine mögliche Gesundheitsgefährdung, so dass es bislang auch noch keine Grenzwerte dafür gibt.

Allgemein werden PCB seit 2013 als krebserregend eingestuft, jedoch variiert die von ihnen ausgehende Gefahr. Ein Dutzend der Verbindungen wird als dioxinähnlich bezeichnet.