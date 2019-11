Iserlohn. Ein Fröndenberger hatte gegen 2.30 Uhr zunächst Unfall gemeldet.

Polizei findet Senior nach stundenlanger Suche in Iserlohn

In der Nacht auf Mittwoch hat die Polizei im Märkischen Kreis einen vermissten 76-jährigen Fröndenberger gesucht, der mit seinem grauen Ford Focus Kombi mit UN-Kennzeichen unterwegs war. Gegen 8 Uhr wurde der Mann an einem Feldweg nahe der Refflingser Straße gefunden und darauf rettungsdienstlich versorgt. Er war verwirrt und unterkühlt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte in einem Telefonat gegen 02.30 Uhr angegeben, er sei im Hönnetal zwischen Balve und Sansoussi verunglückt. Die folgende Suche der Polizei und Feuerwehr verlief zunächst negativ. Eine Handyortung gegen 4 Uhr ergab, dass der vermisste Senior im Iserlohner Norden (Bereich Hennen, Kalthof, Drüpplingsen) unterwegs war. Eine Suche mit Unterstützung eines Hubschraubers verlief am Morgen zunächst ergebnislos, bis der Mann dann mit seinem Auto an dem Feldweg gefunden wurde.