Privileg und Herausforderung

Die Herausforderung liegt im eigentlich Alltäglichen, sagt sie: Das gemeinsame Essen. „Wenn er nicht will, dass ich gehe.“ Wenn sie ihn oben beim Spielen hört, er mal runterkommt oder im Garten spielt. „Meine Gedanken schwirren ständig um meinen Sohn.“

Moritz Julius, so heißt er, ist 22 Monate alt – und seit kurzem fester Bestandteil des beruflichen Alltags von Desirée Walter.

Die 30-Jährige arbeitet im Homeoffice, wie derzeit aufgrund der Coronapandemie viele Menschen, nun schon in der zweiten Woche durchgängig. „Wer die Chance dazu hat, der kann sich glücklich schätzen“, sagt sie aufgrund der draußen lauernden Infektionsgefahr.

Eine Herausforderung ist das ganze dennoch. Für alle, auch für die, die wie Desirée Walter gewissermaßen in einer privilegierten Situation sind. „Wir haben einen Garten“, sagt sie. Und oben im Haus wohnen die Eltern, die auf den kleinen Sohn aufpassen können, so wie sie es schon vor Corona oft taten.

Videochat als Hilfe gegen das Gefühl der Isolation

Neu ist, dass die Social-Media-Managerin nun nicht mehr tageweise, sondern in Vollzeit von daheim aus arbeitet. Und neu ist auch, dass die Familie soziale Kontakte nun meidet, wo es geht. „Wir gehen so wenig wie möglich raus.“

Wohl dem, der da technisch auf der Höhe der Zeit ist, so wie die ­30-Jährige und ihr Mann, der als Ingenieur an der TU Dortmund arbeitet und „nebenher“ an seiner Doktorarbeit schreibt. Homeoffice ist für beide nichts neues, die Umstände drumherum natürlich schon.

„Es gab bei uns beiden auf der Arbeit bestätigte Fälle“, erzählt sie. Weil beide mit den betroffenen Kollegen aber keinen unmittelbaren Kontakt hatten, stehen sie nicht unter Quarantäne.

Die Kommunikation mit Freunden und Kollegen – die muss jetzt eben über das Netz laufen. In Videochats. Per Skype. Oder per „Teams“, einer Software, die unter anderem auch die UE-Hochschule am Seilersee für interaktive Online-Vorlesungen nutzt. „Auf der Arbeit haben wir Videochats auch vorher schon genutzt. Man fühlt sich also nicht alleine“, beschreibt Desirée Walter die aktuelle Lage in Bezug auf das Berufliche.

Und privat? „Noch lässt es sich aushalten. Der Garten, das schöne Wetter, wir habe eine Terrasse angelegt. Es ist also im Moment noch nicht so schlimm.“ Der Blick auf die Zukunft mache sie aber nachdenklich: „Es weiß ja niemand, wann das alles vorbei ist.“

Trotz aller Vorzüge findet sie die fehlende Trennung zwischen Privatleben, Arbeit und den dadurch auch irgendwie fehlenden Feierabend schwierig.

Die Grenzen verschwimmen, allein schon weil die Fahrt zum Job nach Dortmund entfällt: „Das waren immer 30 Minuten pro Fahrt. Um die Gedanken zu ordnen oder abzuschalten.“ Dieser Cut – „der fehlt mir jetzt. Ich empfinde Homeoffice als stressiger“.

