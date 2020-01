Pro Person 3419 Euro Schulden

Haben viele Kämmerer dieser Tage den Sekt kaltgestellt? Ein Grund könnte es jedenfalls sein, dass in den vergangenen Tagen und Wochen wiederholt Berichte auftauchten, wonach Bundesfinanzminister Olaf Scholz plant, Kommunen, insbesondere einschlägig belastete, von Schulden massiv zu entlasten. Und nach den Vorstellungen des Bundes sollen sich die jeweiligen Länder daran beteiligen, hieß es jedenfalls. Aber die Situation ist sehr unübersichtlich. Mal heißt es, dass sich die Überlegungen auf Kommunen beschränken, die sich in der Haushaltssicherung befinden, mal heißt es, eine mögliche Schuldentilgung beschränke sich auf die sogenannten Kassenkredite, also solche, die aufgenommen werden, um laufende Geschäfte wie etwa Personalkosten, bedienen zu können. Und anderswo heißt es, alle Kommunen, deren Pro-Kopf-Verschuldung über 100 Euro liegt, sollen sich auf Geschenke freuen dürfen. Auch der Begriff Altschulden macht bisweilen die Runde.

Nicht einmal der Städtetag hat verlässliche Zahlen

Sieht Iserlohns Kämmerer Michael Wojtek da etwas klarer? Nein, antwortet Michael Wojtek, nicht einmal der Städtetag verfüge hier derzeit über verlässliche Informationen. Für Wojtek fängt es schon beim Begriff Altschulden an. Sind das Schulden, die älter als ein Jahr sind? Oder Schulden mit einer besonders langen Laufzeit? Und auch die mögliche Bemessung nach der Pro-Kopf-Verschuldung wirft bei Wojtek Fragen auf. Würde tatsächlich die 100-Euro-Grenze zum Zuge kommen, so der Kämmerer, wären es in NRW gerade einmal 20 Kommunen, die durchs Raster fallen würden, alle anderen würden - zumeist deutlich - darüber liegen.

Viel Unklarheiten also, was der Kämmerer dagegen genau weiß, ist die Höhe der Schulden der Stadt Iserlohn. Zum Stichtag 31. Dezember 2018 waren das 317 Millionen Euro, die sich im Wesentlichen aufteilen auf 68 Millionen Euro Kassenkredite und 244 Millionen Euro Investitionskredite. Daraus ergibt sich auf Grundlage amtlicher Statistiken eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3419 Euro. Damit befindet sich Iserlohn ziemlich nahe am Durchschnitt, der laut Wojtek bei 3402 Euro liegt.

Was auch immer möglicherweise demnächst beschlossen werden sollte, Wojtek würde Geldspritzen für den städtischen Haushalt nicht ablehnen, er fragt allerdings, ob hier Land und Bund mit der richtigen Systematik unterwegs seien. Ein Schuldenerlass, wie auch immer der aussehen könnte und wer auch immer davon profitieren würde, wäre laut Wojtek nur ein Bekämpfen von Symptomen, aber nicht der eigentlichen Krankheit. Dazu wäre es vielmehr notwendig, wenn all die Aufgaben, die Kommunen zugewiesen würden, auch auskömmlich von den „Auftraggebern“ finanziert würden, sinnvollerweise zweckgebunden. Und andernfalls wäre ein Schuldenerlass ja ein Einmal-Effekt, danach würden dann mehr oder weniger schnell wieder neue Schulden aufgetürmt. Wojtek spricht bei vielen Aufgabenfeldern insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge von einer „dramatischen Unterfinanzierung“ der Kommunen. Teilweise fehle es auch an Standards zur Orientierung. Iserlohn gebe im Bereich Schule/Jugend sehr viel Geld aus. Das sei ja auch gut so, aber das Geld fehle dann woanders.

Tilgung der Verbindlichkeiten und Unterstützung für Zukunft

Wenn es darauf hinausliefe, dass nur Kommunen in Haushaltssicherung berücksichtigt würden? Dazu sagt Wojtek: „Das kann es ja wohl nicht sein.“ Dann würden ja Städte, die sich angestrengt haben, solide zu wirtschaften und wo auch die Politik Maß gehalten habe, bestraft. Auch Iserlohn befindet sich bekanntlich nicht in der Haushaltssicherung. Eine Ideallösung aus Sicht des Iserlohner Kämmerers wäre ein „dualer Weg“: Eine vernünftige Bereinigung der Vergangenheit, also eine gewisse Tilgung vorhandener Verbindlichkeiten, und Unterstützung für die Zukunft, damit sich nicht sofort wieder neue Schulden aufbauen. Aber Michael Wojtek fragt sich auch, wo all das Geld herkommen solle. Zwar sei der Bund bei den Steuereinnahmen aktuell sehr gut aufgestellt, Fakt sei aber auch, dass das Land NRW haushaltstechnisch nicht auf Rosen gebettet sei. Und man rede auch von erheblichen Dimensionen. Die Schulden der NRW-Kommunen, so Wojtek, würden sich auf 61 Milliarden Euro häufen. Fazit: Hoffen ist immer erlaubt, Sekt kalt stellen - dafür ist es aber noch zu früh. Immerhin: Laut Kämmerer Wojtek gelingt es Iserlohn derzeit, das Niveau bei den Kassenkrediten stabil zu halten, nachdem 2018 sogar eine Reduzierung zu verzeichnen gewesen sei. Was aber ebenfalls gegen die Sache mit dem Sekt spricht: „Wenn sich irgendwann die Zinslandschaft wieder ändert, kann es schnell zu erheblichen Schwierigkeiten kommen“, so Michael Wojtek abschließend.