Radfahrer nach Unfallflucht gesucht

Iserlohn. Die Polizei sucht einen Radfahrer, der ein Fahrzeug beschädigt hat.

Die Polizei sucht einen Mann, der mit seinem Fahrrad am Sonntag gegen 21.10 Uhr auf dem Gehweg am Burgweg gefahren ist, dabei sein Gleichgewicht verlor, zunächst gegen eine Mauer stieß und schließlich gegen einen geparkten Wagen prallte. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Mann soll 50 bis 60 Jahre alt sein, trägt grau-schwarzes Haar und ist etwa 1,80 Meter groß. Er trug eine dunkle, kurze Cargohose und ein weißes T-Shirt. Hinweise bitte an die Polizei unter 02371/9199-0.