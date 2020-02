Rammlerschau in Drüpplingsen

Drüpplingsen. Am Wochenende werden 375 Kaninchen beim W343 Drüpplingsen präsentiert.

Der Rassekaninchenzuchtverein W 343 in Drüpplingsen lädt für Samstag, 22. Februar, von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag, 23. Februar, von 11 bis 17 Uhr zur 21. Allgemeinen Drüpplingser Rammlerschau mit Häsinnenverkaufsschau ein. Es werden 375 Tiere aus insgesamt 65 Rassen- und Farbenschlägen von 80 Ausstellern gezeigt. Ausstellungsort ist wie gewohnt das Vereinsheim des W 343 Drüpplingsen in der Kornbrennerei Bimberg am Lenninghauserweg 1. Die Siegerehrung iist für am Sonntag, 23. Februar, um 16 Uhr geplant.