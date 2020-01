Foto: Michael May / IKZ Michael May

Polizei Randalierer in psychiatrische Klinik eingewiesen

Iserlohn. Weil er einen Nachbarn und Polizeibeamte geschlagen hat, ist ein 25-jähriger Iserlohner in einer Fachklinik untergebracht worden.

Nach Beschwerden über einen angeblichen Randalierer in einem Mehrfamilienhaus sahen sich die hinzu gerufenen Polizeibeamten am Montag um 17.17 Uhr an einer Wohnungstür plötzlich einem Mann mit einer Art Knüppel gegenüber.

Die Beamten kamen laut Polizeibericht gerade die Treppe hoch, als sich die Wohnungstür öffnete. Den „Knüppel“, eine Schreibtisch-Stuhl-Feder samt Rohrmantel, ließ er nach der Aufforderung der Polizeibeamten zwar fallen. Doch in der Wohnung zeigte sich der Randalierer alles andere als kooperativ. Der 25-jährige wurde immer aggressiver. Als ihm die Beamten zur Sicherheit Handfesseln anlegen wollten, setzte er sich massiv zur Wehr. Er trat nach einer Polizistin und biss ihren Kollegen in den Handschuh. Zusammen überwältigten die Beamten den Mann. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann nicht nur Lärm veranstaltet, sondern seinem Nachbarn den Feder-Mantel des Schreibtischstuhls über den Kopf geschlagen. Der 54-jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen zur Verhinderung weiterer Straftaten und zu seinem eigenen Schutz mit zur Polizeiwache. Ordnungsamt und ein Arzt veranlassten eine Einweisung nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz. Er kam noch am Abend im Krankenwagen in eine entsprechende Klinik. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.