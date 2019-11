Richtig auf den Busch geklopft

Iserlohn. Die Kreispolizeibehörde hat am Dienstag einen integrativen Kontrolleinsatz in der Iserlohner Innenstadt gefahren.

Im offiziellen Jargon heißt es „integrativer Kontrolleinsatz“ – „mal richtig auf den Busch klopfen“! würde es wohl der Volksmund nennen. Zwischen 10 und 18 Uhr konzentrierten sich am Dienstag Polizeibeamte aus allen Dezernaten des Nordkreises auf eine ganz bestimmte Klientel in der Iserlohner Innenstadt. Sowohl in Uniform als auch in Zivil nahmen sie verdächtige Leute ins Visier, die als Drogenhändler, Hehler oder Taschendiebe in der Stadt unterwegs sein könnten. Bei dem Einsatz ging es außerdem um die Festellung von Personen, die gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen oder mit mehreren Identitäten unterwegs sind.

Vier Männer am AltenRathausplatz festgenommen

Erfolgreich war die Polizei schon am Vormittag auf dem Alten Rathausplatz, wo gleich vier Männer festgenommen und getrennt von einander in mehreren Streifenwagen zur Wache gebracht wurden. Dort, so berichtet Polizeisprecher Dietmar Boronowski, wurde einer der Männer erkennungstechnisch behandelt, von allen vier verdächtigen Männern wurden Berichte erstellt, auf die Kollegen in anderen Dienststellen im Bedarfsfall zurückgreifen können. Danach kamen die Männer wieder auf freien Fuß.

Auch der Verkehrsdienst war an der Aktion beteiligt und kontrollierte am Nachmittag an der Dortmunder Straße Fahrzeuge und Fahrer, um verdächtige Gestalten und mögliche Straftäter zu ermitteln. Dazu wurden Fahrzeuge auch nach Einbruchswerkzeugen durchsucht. „Wir haben zwar keine Hinweise auf Wohnungseinbrüche gefunden, es wurden aber auch hier Berichte geschrieben, die nun von Kollegen konkret nachgearbeitet werden“, erklärt Boronowski.

Der Einsatz werde nicht der letzte seiner Art gewesen sein, sagte der Polizeisprecher, der in der Vorweihnachtszeit zu großer Aufmerksamkeit beim Stadtbummel rät. Denn in den Dezemberwochen ist Hochsaison für Taschendiebe.