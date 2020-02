Rock-Professor trifft Kirchenorgel

Iserlohn. Alfred Endres spielt in der Bauernkirche und freut sich auf ein Duett mit Hanns-Peter Springer.

Wie ein Konzertprogramm sieht das ehrlich gesagt nicht aus, eher wie das Inhaltsverzeichnis einer wissenschaftlichen Arbeit. Einführung, Hauptteil, Schluss – alles feinsäuberlich durchnummeriert und mit Unterpunkten und Fußnoten. „Ich muss doch meinem Ruf gerecht werden“, sagt Alfred Endres lachend. Schließlich macht der Rock-Oldie schon seit den 60er Jahren Musik und an der Hagener Fern-Uni bringt er derzeit den Forschungsschwerpunkt „Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit“ auf den Weg. Beide Leidenschaften hat er längst vereint und ist seit Jahren er unter dem Motto „Professor Endres rockt“ unterwegs. Und das macht ihm offensichtlich große Freude bis ins kleinste Detail der Programmzettel-Formatierung.

„A Whiter Shade of Pale“ auf der Grenzing-Orgel

Am Freitag, 6. März, wird er um 20 Uhr die Bauernkirche rocken. Und der interessanteste Unterpunkt des dazugehörigen Inhaltsverzeichnis ist für das Iserlohner Ohr sicherlich der vielversprechende Unterpunkt „Huldigung der Bauernkirche“, bei dem sich Endres von Iserlohns Kirchenmusikdirektor Hanns-Peter Springer bei zwei unsterblichen Balladen aus den 60ern an der neuen Grenzing-Orgel begleiten lässt: „Nights in White Satin“ von den „Moody Blues“ und „A Whiter Shade of Pale“ von „Procul Harum, das ja bekanntlich an Bachs berühmte „Air“ angelehnt ist. Das sollte sich niemand entgehen lassen.

Ansonsten wird der zusammen mit seinem „Trio Rockato“ genau das machen, womit er sich einen großen eigenen Fan-Kreis erspielt hat. Er bricht große Rock-Klassiker von Bowie bis zu den Beatles und von Dylan bis zu den Doors auf seinen ganz eigenen, minimalistischen Akustik-Sound herunter.

Große Songs, große Emotionen – und das alles als Benefiz-Konzert und bei freiem Eintritt: Nach dem Konzert wird für den Erhalt der Bauernkirche gesammelt.