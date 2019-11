Iserlohn. Beim 19. Rotary-Benefizkonzert ist das Trio „DrumConversation“ am 20. Januar im Parktheater zu Gast.

Rotarier laden zum Mitmach-Drum-Event ein

Big-Band-Sound, Gitarren-Kunst und ein mitreißendes Trommel-Erlebnis zum Mitmachen – das sind die Elemente beim nunmehr 19. Benefiz-Konzert des Rotary-Clubs Iserlohn-Waldstadt am Montag, 20. Januar im Parktheater. Karten sind ab sofort im Vorverkauf zu haben.

„Emotions, Drums More“ ist dieser außergewöhnliche Konzertabend überschrieben, bei dem alle Sinne auf höchstem, genussvollstem und fröhlichstem Niveau angesprochen werden, so versprechen es die Veranstalter des Rotary-Clubs. Die Big-Band „JazZination“ der Iserlohner Gesamtschule unter der Leitung von Wilfried Pieper wird ihr beeindruckendes Können mit schmissigen Rhythmen unter Beweis stellen, und das seit Jahrzehnten weltweit gefeierte „Amadeus Guitar Duo“ mit den beiden Iserlohner Musikern Dale Kavanagh und Thomas Kirchhoff wird mit seinem großartigen Spiel das Publikum fraglos ebenfalls begeistern. Danach wird es dann für alle (!) Zuhörer Zeit, selbst zum Instrument zu greifen: Bei ausverkauften Haus bedeutet das dann ein gemeinsames Trommel-Konzert mit sage und schreibe 800 Mini-Schlagzeugen, die dafür verteilt werden. Das Trio „DrumConversation“ gibt dafür eine kurze Einweisung und alsdann auch ganz schnell den Takt zu einem unglaublichen Klang-Spektakel an; so wird jeder Konzertbesucher zu einem eigenständigen, selbstbewussten und garantiert erfolgreichen Trommel-Künstler. Ein originelles Drummer-Erlebnis, das für jeden Mitmach-Musiker garantiert unvergesslich bleiben wird.