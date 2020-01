Sachlich in die Nachhaltigkeit

Digitalisierung, Fachkräftemangel, Meister-Pflicht, Betriebsübergaben an die nächste Generation, Bon-Pflicht – die Liste der Themen und Problemstellungen, die das Handwerk auch im Jahr 2020 beschäftigen werden, ist lang. „Wir gehen aber geschlossen, gut aufgestellt und mit Schwung in das neue Jahr“, verkündete Holger Schwannecke gestern beim Neujahrsempfang der Kreishandwerkerschaft MK. Der Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks war als Festredner geladen und richtete in seiner Rede vor zahlreichen Vertretern der heimischen Wirtschaft und Politik deutliche Wort an die Bundesregierung.

Den Wachstumsmotor Handwerk entlasten

Dass das Handwerk ein Stabilisator und ein Wachstumsmotor der insgesamt schwächelnden Wirtschaft sei, machte Schwannecke, der für mehr als fünf Millionen deutsche Handwerker spricht, an dem Umsatz-Plus von vier Prozent fest, die das Handwerk 2019 verzeichnen konnte. Dieser Erfolg müsse nun aber gesichert werden, und dazu brauche es einen klaren politischen Willen für Wachstum und Beschäftigung.

Bei einem Haushaltsüberschuss von 19 Milliarden Euro sei der Bund durchaus in der Lage, etwas für die Infrastruktur und auch zur Steuerentlastung des Handwerks zu tun. Stattdessen höre man aber von Finanzminister Scholz, dass Steuerentlastungen gefährlich seien. „Gefährlich ist eine Politik, die sich nur noch um sich selbst dreht. Eine Entlastung der Motoren unserer Gesellschaft ist hingegen ganz und gar nicht gefährlich“, sagte Holger Schwannecke.

Daneben beschäftigte den ZDH-Generalsekretär die Großwetterlage – nicht politisch mit Brexit und chinesisch-amerikanischem Handelskrieg, sondern auch was Gesellschaft und Klimaschutz angeht. „Nachhaltig sind wir seit eh und je. Handwerk ist der Gegenentwurf zur Wegwerfgesellschaft“, sagte Schwannecke und kündigte eine Nachhaltigkeitsstrategie an, die aber ohne Hysterie, sondern sachlich vorgestellt werden soll.

Mehr Sachlichkeit ist auch ein großes Anliegen von Christian Will, der als Vorsitzender der Kreishandwerkerschaft MK die Begrüßung der vielen Gäste übernahm und die zunehmende Aggressivität in der Debattenkultur und fehlende Wertschätzung scharf kritisierte. „Es ist unser aller Aufgabe, der Wut mit Sachlichkeit entgegenzutreten.“

Digitale Simulatoren mit Virtual-Reality-Brillen

Christian Will war es auch, der die Digitalisierung des Handwerks thematisierte. Zwei Millionen Euro habe die Kreishandwerkerschaft aus Fördertöpfen zur Verfügung, um innerhalb von drei Jahren die Digitalisierung der Ausbildung voranzutreiben, womit im vergangenen Jahr begonnen worden sei. In Iserlohn habe man sich für Investitionen in den Metallbereich entschieden. Es sei ein CNC-Bearbeitungszentrum mit modernen Bildschirmarbeitsplätzen entstanden, sowie eine digitale Schweißwerkstatt mit Virtual-Reality-Brillen, womit Iserlohn führend in Deutschland sei. Zukünftig soll es ähnliches auch in der Lackiererei geben. Es soll eine gewerkeübergreifende digitale Lern-Box entstehen und die virtuelle Digitaltechnik soll auch für die Inklusion genutzt werden, um beeinträchtigten Menschen die Ausbildung zum Automechatroniker zu ermöglichen.