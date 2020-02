„Schatz, du hast ganz feuchte Hände“

Die Kaffeetafel im Hause Bergersbacher ist an diesem Mittwochnachmittag reich gedeckt, der Gastgeber hat sich viel Mühe gegeben, um seinem prominenten Besuch einen herzlichen Empfang zu bereiten. Denn am diesem Nachmittag kommt der Iserlohner Schlagersänger und Produzent Bernd Bergersbacher dem Ziel seines aktuellen Benefizprojektes wieder ein Stückchen näher: Anja und Bruno, die Gewinner der dritten Staffel von „Bauer sucht Frau“, haben sich angekündigt und wollen im Studio an der Langen Straße ihren Teil zum Titel „Nur ein kleiner Funken Hoffnung“ einsingen. Doch bevor es soweit ist, müssen sich Bergersbacher, seine Frau Claudia Adel und ein Filmteam von RTL, das über das Ereignis berichten will, noch ein wenig gedulden – Anja und Bruno kommen direkt vom Termin in Köln und stecken erstmal im Stau.

„Yesterday Man“ ChrisAndrews war im Sommer da

Erst vor Kurzem war Chris Andrews zu Gast bei Bergersbacher (wir berichteten) und reihte sich ein in die Schar der Sängerinnen, Sänger und Prominenter, die ihre Stimme kostenlos in den Dienst der guten Sache stellen. Es ist die mittlerweile vierte Produktion einer Benefiz-Platte, die der Iserlohner in Angriff genommen hat. Seit 1992 unterstützt er damit unter anderem die Deusche Aidshilfe, die Kinderkrebshilfe und den Verein „Dunkelziffer“. Diesmal soll der Erlös an die Schlaganfallhilfe für Kinder gehen.

Viele hat Bernd Bergersbacher für „sein Ding“ begeistern können. „Auch wenn es manchmal nicht einfach ist“, wie er sagt. Doch der Iserlohner ist bekannt dafür, nicht locker zu lassen. Bestes Beispiel: Für seine Frau Claudia setzte er alles daran, dass sie ihr großes Idol Marianne Rosenberg einmal persönlich treffen kann. Am Valentinstag, Claudias Geburtstag, war es dann tatsächlich soweit. Sie traf die berühmte Sängerin („Er gehört zu mir“) backstage bei Proben zur Florian-Silbereisen-Show in Frankfurt. „Für Claudia war das sehr ergreifend, sie war völlig aus dem Häuschen“, erinnert sich Bergersbacher.

Nur eine Textzeile – mehr ist es gar nicht

Doch nun stehen die „Bauer-sucht-Frau“-Stars Anja und Bruno im kleinen Studio und singen sich ein. „Das ist alles?“, fragt Bruno ungläubig, als der Produzent ihm seinen Part erklärt: „Gib dem Leben eine Chance“ – mehr als diese Zeile ist es gar nicht. Und doch fühlt sich Bruno in seiner Rolle als Sänger zunächst noch etwas unwohl. „Schatz, du hast ganz feuchte Hände, bist du nervös?“, fragt ihn seine Anja und nimmt ihn ein bisschen auf den Arm. Doch wenige „Takes“ später ist alles im Kasten – oder besser Computer. Nun muss nur noch Anja ran, und die quirlige Bäuerin – im Hauptberuf Arzthelferin – überrascht alle als stimmsichere Vokalistin mit Spaß an der Sache.

Nach getaner Arbeit sitzen alle dann doch gemeinsam an der Kaffeetafel, reden über das Benefizprojekt. Auf die Frage, ob Bruno überhaupt noch Zeit für den Hof habe, kommt eine schnelle Antwort: natürlich. Im Landkreis Hof haben die beiden einen großen Vollerwerbshof mit Viehzucht, Ackerbau und Wald. Genug zu tun gibt’s da immer, aber für Benefizaktionen wie diese haben die beiden gern Zeit.

Bis „Alle für alle“ – so der Name der illustren Sängerschar – ihren Teil beigetragen haben, wird noch ein wenig Zeit vergehen. Dann dürfen sich Schlagerfreunde auf einen exklusiven Chor unter anderem mit Cindy Berger, Peter Petrell, Katja Bienert, Wolfgang Bahro, vielen anderen und natürlich Bernd Bergersbacher und Claudia Adel freuen. Und wenn der Benefiz-Song dann auf den Markt kommt, soll es eine große Gala mit Live-Auftritten der beteiligten Künstler geben – natürlich auch zugunsten der Schlaganfallhilfe für Kinder.