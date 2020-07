Brand Drüpplingsen: Feuer in Scheune - 100.000 Euro Schaden

In Drüpplingsen ist am Sonntagnachmittag eine Garage mit angrenzender Scheune abgebrannt.

Drüpplingsen. Bis in die Morgenstunden dauerten die Löscharbeiten: In Iserlohn-Drüpplingsen war in einer Scheune am Sonntag ein Brand ausgebrochen.

Update Montag, 07.12 Uhr: Bei einem Scheunenbrand in Iserlohn-Drüpplingsen sind Schätzungen der Polizei zufolge etwa 100.000 Euro Sachschaden entstanden. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, war der Brand am Sonntagnachmittag in einem Heulager ausgebrochen. Insgesamt 90 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, die Löscharbeiten hätten bis in die Morgenstunden am Montag angedauert. Verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen des Feuers auf ein naheliegendes Waldstück wurde verhindert. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

Ursprüngliche Meldung:

Ein Brand in einer Garage mit angrenzender Scheune hat am Sonntagnachmittag etwa 70 Feuerwehrleute und die Polizei beschäftigt.

Um 16.10 Uhr war der Alarm bei der Feuerwache eingegangen, ein Hausbewohner hatte sich dem Vernehmen nach selbst gemeldet. Bereits von Weitem war der Rauch zu sehen. „Wir haben erst einen Innenangriff gestartet, haben unsere Leute dann aber wegen der unklaren Situation im Inneren des Gebäudes wieder herausgeholt“, so ein Feuerwehr-Sprecher im Gespräch mit unserer Zeitung. In der Scheune waren zahlreiche Strohballen gelagert, die von den Feuerwehrleuten nach Kräften ins Freie befördert wurden.

Die Löscharbeiten gestalteten sich zunächst als kompliziert, nach gut einer Stunde aber war das Feuer im Griff. Die Ursache für den Brand muss noch ermittelt werden.