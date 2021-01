Ein Räumfahrzeug ist nach heftigen Schneefällen in der Nacht an der Landhauser Straße eine Böschung hinuntergerutscht und hat dabei die Böschung durchbrochen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Unfall Schneepflug stürzt in Iserlohn-Sümmern Böschung hinunter

Sümmern Der Fahrer eines Räumfahrzeugs kam am Sonntagmorgen mit dem Schrecken davon, als er eine Böschung durchbrach und in die Tiefe rutschte.

Mit dem Schreck davongekommen ist der Fahrer eines Räumfahrzeugs am Sonntagmorgen: Der Mitarbeiter eines Subunternehmens von Straßen NRW war infolge der heftigen Schneefälle an der Landhauser Straße in Sümmern im Einsatz, als er nach Angaben der Feuerwehr ins Rutschen geriet, die Leitplanke durchbrach und etwa 400 Meter von der Wendler-Kreuzung entfernt eine Böschung hinunterstürzte.

Das Räumfahrzeug erlitt erhebliche Schäden an der Fahrerkabine, der Mann blieb jedoch unverletzt. Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen, Öl oder Benzin liefen nicht aus - die Salzladung ging allerdings verloren. Die Landhauser Straße musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden, die aktuell noch andauern.