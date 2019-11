Schnelles Netz bedingt einsatzfähig

Die Mitteilung kommt per E-Mail, und sie lässt aufhorchen: „Bis spätestens 30. April werden auch die Glasfasertrassen in Ihmert, Iserlohn, Plettenberg-Eiringhausen (...) verlegt sein“, wird in dem Schreiben vom Märkischen Kreis Landrat Thomas Gemke zitiert.

Nachdem am 24. Oktober der Förderbescheid des Bundes über 30,2 Millionen Euro eingetroffen sei, fehle nur noch die Zusage des Landes über 28,2 Millionen. Danach könne endlich mit dem längst überfälligen Glasfaser-Ausbau für mehr als 45.000 Privathaushalte im Kreis begonnen werden.

Bald schnelles Netz für wirklich alle in Iserlohn also? Nicht so ganz. Dennoch sei in den vergangenen fünf Jahren viel passiert, betont der städtische Breitbandbeauftragte Uwe Ziemann. Und in der Tat: Die blinden Flecken, die man noch 2016 oder 2017 auf einer Übersichtskarte fand, sie sind weitestgehend abgearbeitet, darunter Letmathe, Oestrich, Rheinen, Drüpplingsen oder Sümmern. Im Eigenausbau durch eines von dreien im Stadtgebiet in diesem Bereich aktiven Unternehmen – der Idealfall aus Verwaltungssicht, denn es geht auch deutlich komplizierter.

Die aktuelle Karte, die unterversorgte Gebiete in Iserlohn (weniger als 30 Mbit/Sek. je Haushalt) zeigt, weist allerdings weiter einige problematische Flecken auf. Wenige rote, viele blaue und einen gelben. Die Probleme, Ursachen und Perspektiven sind hier jeweils unterschiedlich.

Der städtische Breitbandbeauftragte Uwe Ziemann sagt, in den vergangenen fünf Jahren sei viel passiert beim Netzausbau. Foto: Tim Gelewski

Rot markiert sind Stübbeken, Grürmannsheide, Wixberg und Hegenscheid. Und fast sämtliche Schulen, weil hier nicht pro Haushalt, sondern pro Klassenraum gewertet wird. Die bestmögliche Versorgung im Stadtgebiet beträgt 600 Mbit/Sek. Bei mehr als 20 Räumen rutschen Schulen hier unter die „magische“ Grenze von 30 Mbit/Sek.

Im roten Bereich läuft ein Förderverfahren weiter, das bereits 2015 auf den Weg gebracht wurde. „Es ist ärgerlich, dass es so lange dauert“, sagt Uwe Ziemann, dem hier allerdings die Hände gebunden sind. „Ich hoffe, dass hier 2020 oder 2021 mit dem Ausbau begonnen wird.“

Lücke bei Wirtschaftlichkeit mit Förderung schließen

Wie berichtet, war im Stübbeken um 2015 die Erschließung durch die Telemark gescheitert. 40 Prozent der Haushalte hätten damals bei der Umstellung mitmachen müssen, dafür allerdings den Anbieter wechseln müssen. Die sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke, wenn sich etwa in einem ähnlichen Fall nur 35 Prozent bereit erklären, soll künftig mit Fördergeldern geschlossen werden. Den Zuschlag erhält dann das Unternehmen, das die Lücke mit dem günstigsten Betrag beziffert.

Blau markiert sind in der Übersichtskarte jene unterversorgten Gebiete, wo ein Förderverfahren bereits läuft, mit dem Abschluss aber erst in etwa drei Jahren gerechnet wird. Die blaue Kategorie verteilt sich wie ein Flickenteppich über das gesamt Stadtgebiet – ein einzelnes größeres zusammenhängenden Problemgebiet ist hier kaum auszumachen.

Gelb markiert ist einzig das Gewerbegebiet in Dröschede. Hier steht der nahende Glasfaser-Ausbau unmittelbar bevor. Etwas überraschend, wenn man bedenkt, wie laut die Rufe aus Gewerbe und Industrie nach schnellem Internet oft sind: „Erst zehn Prozent der Betriebe hier haben überhaupt Interesse signalisiert“, wundert sich der Breitbandbeauftragte Ziemann.

Das Problem scheint zu sein, dass bei dem hier zum Tragen kommenden Fördermodell die Firmen einen gewissen Eigenanteil zahlen müssen. Zwar sind die Firmen unter anderem vom Kreis angeschrieben worden – „oft landen solche Briefe aber im Papierkorb“, vermutet Ziemann, der zuversichtlich ist, dass die Betriebe sich melden, sobald die ersten Bagger rollen.

Ohnehin ist das schnelle Netz nicht, wie manche Bürger meinen, immer eine Frage vermeintlich unzureichender Infrastruktur. Beispielsweise hat der städtische Breitbandbeauftragte schon Beschwerden über eine zu langsame Datenverbindung aus dem Bereich Heide/Hombruch erhalten. Voraussetzung für schnelles Netz war in besagtem Fall aber ein Anbieterwechsel. „Das wollen dann aber manche Leute nicht.“

Wer lange warten muss, hat am Ende schnelleres Netz

Diejenigen Iserlohner, die jetzt noch in einem roten oder blauen Bereich wohnen, also noch eine langsame Leitung haben, werden noch etwas Geduld benötigen.

Grämen sollten sie sich trotzdem nicht. „Das Positive ist, es werden nun nur noch Glasfaser- und keine langsameren Kupferkabel mehr verlegt“, sagt Ziemann. Die nämlich gibt es etwa in Sümmern und auch andernorts häufig für die letzte Meile von den Verteilerstationen zu den Haushalten. Und oftmals Unzufriedenheit darüber.

Denn je länger das Kupferkabel, desto größer der Qualitätsverlust bei der Datenverbindung. Wer nun also noch lange auf den Ausbau warten muss, wird perspektivisch besseres Netz haben als jene, die jetzt bereits „schnell“ unterwegs sind.