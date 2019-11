Iserlohn. Der Naturfotograf Hans Strand dokumentiert unberührte Natur und zerstörte Fluss- und Berglandschaften.

Schöne und schreckliche Bilder der Erde

Die Städtische Galerie zeigt ab heute ein Fotoausstellung, die Grenzen überschreitet: Schön, schockierend und schrecklich zugleich sind die bombastischen Fotos über vergiftete Flusslandschaften durch den Bergbau in Andalusien und Monokulturen der Olivien-Anbaugebiete in Spanien.

Diese stehen im Kontrast zu traumhaften Naturaufnahmen aus Island. Ob aus der Vogelperspektive des Hubschraubers oder Flugzeugs oder von ganz unten – diese großformatigen Bilder, in denen er sich mit bestimmten Ausschnitten auf Strukturen konzentrierte, wirken fast wie abstrakte, surreale Gemälde oder Vergrößerungen von Untersuchungsobjekten aus Mikroskopen.

Galerieleiter Rainer Danne ist stolz, die Ausstellung „Erde“ des schwedischen Fotografen Hans Strand nach Iserlohn geholt zu haben: Die Ikone der skandinavischen Landschaftsfotografie kommt erstmals mit einer großen Werkschau nach Deutschland. Iserlohn ist die zweite Station der Ausstellungsreihe, die in Kooperation mit dem Stadtmuseum Schleswig und dem Naturkundemuseum Reutlingen entstanden ist.

„Die Ausstellung ,Erde’ spannt einen weiten Bogen über das fotografische Werk des Künstlers und zeigt verschiedene Facetten seiner Arbeit“, erklärt Danne zu den ausgewählten Arbeiten: Zum einen die Schönheit Islands mit seinen unberührten Landschaften vulkanischen Ursprungs, die manchmal so farbintensiv und surreal anmuten, dass man sich auf einen anderen Planeten versetzt wähnt. Und zum anderen die Bilder der Umweltzerstörung und Monokulturen in Spanien.

„Ich arbeite abstrakt und komme bei meinen Landschaftsbildern ohne Horizonte aus“, erläutert Hans Strand Bilder von Vulkanlandschaften, heißen Quellen und Wäldern. Schon seit 1995 widmet sich Hans Strand der faszinierenden Insel im Nordatlantik. Islands intime Landschaftsdetails aus Nordeuropa sind ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung. Ob Eisstrukturen, Muster im Sand oder das verflochtene Astwerk regennasser Buchen. „Wie kaum ein anderer versteht es der Meister der Mittelformat-Fotografie, die Ordnung im Chaos der Natur zu entdecken und vermeintlich banale Szenen in komplexe Kunstwerke zu verwandeln“, weiß Galerieleiter Danne.

„Ich habe als Naturfotograf begonnen. Wenn man die Welt besucht, sieht man, was der Mensch mit der Natur gemacht hat. Ich habe den Auftrag, den Menschen zu zeigen, was los ist“, formuliert Hans Strand sein Anliegen angesichts des vergifteten Rio Tinto aus Andalusien und der gigantischen Windparks, die er in Aragonien dokumentierte. Die großformatigen Luftaufnahmen zeigen die Zerstörung spanischer Landschaften durch Landwirtschaft, Windparks und Bergbau. Diese Serie, die den dritten Teil der Ausstellung „Erde“ in der ersten Etage der Galerie bildet, wurde 2018 eine Sonderausstellung im Museum Fotografiska in Stockholm gewidmet. Dort hatte Rainer Danne den Kontakt geknüpft und diese Schau für Iserlohn gewonnen. Er lobte die Präsentation in der Städtischen Galerie, die heute Abend um 19.30 Uhr eröffnet wird. Die Einführung übernimmt Dr. Dörte Beier vom Stadtmuseum Schleswig.

Der schwedische Fotograf wurde 1955 in Marmaverken, Schweden, geboren. Er ist ein Quereinsteiger, war zunächst Ingenieur und arbeitet seit 1990 als professioneller Fotograf. Seine Bilder wurden bei internationalen Foto-Wettbewerben ausgezeichnet, weltweit in Magazinen und Büchern veröffentlicht und in Ausstellungen präsentiert. Er brachte sieben Bildbände heraus. Hans Strand lebt mit seiner Frau und seiner 16-jährigen Tochter in Stockholm.