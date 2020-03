Oberst Michael Hilker hat bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung der St.-Sebastian-Schützen mit einer guten Botschaft aufgewartet: „Für die Modernisierung, Sanierung und Renovierung der Schützenhalle erhalten wir einen Zuschuss aus der Sportförderung der Stadt Iserlohn.“

Damit werde „die gute Arbeit der Schießsportabteilung honoriert. Ich bin stolz, dass das anerkannt wird. Dafür möchten wir uns bei der Stadt bedanken.“ Dafür gab es spontanen Applaus. Der Verein müsse allerdings einen Eigenanteil in Höhe von 50 Prozent der Fördersumme beitragen, kündigte Hilker an und setzt auch auf die „Muskelhypothek“, damit meint er von Mitgliedern geleistete Eigenanteile. Genaue Details müssten jetzt auf den Weg gebracht werden. Die Schützenhalle auf der Hermannshöhe wird aber erst im Frühjahr 2021 nach dem Karneval renoviert und modernisiert, zum Schützenfest 2021 soll sie fertig sein. Dazu gehört auch die Erneuerung der 70 Jahre alten Sanitäranlagen.

„Leider mussten wir im vergangene Jahr einige unserer großen Buchen fällen“, berichtete Hilker weiter. „Wir werden versuchen, mit entsprechenden Ersatzpflanzungen die Lücken zu schließen.“

Yannick Freiburg ist neuer Jugendleiter

Hilker erinnerte an Veränderungen im Vorstand. Yannick Freiburg ist neuer Jugendleiter. Ihm zur Seite stehen in der neu formierten Jugendabteilung Emma Behnke, Alexander Luig, Marius Maiworm und Svenja Spickhoff. Robin Trompetter ist neuer Chef der dritten Kompanie. Bereits im Vorjahr war Jasmina Hesse Abteilungsleiterin beim Spielmannzug geworden. Hilker dankte allen ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit und bat um Mithilfe bei vielen anstehenden Aufgaben.

Hilker ließ die guten Schießergebnisse in den verschiedenen Klassen und Kompanien Revue passieren und sagte: „Die sehr guten Schießergebnisse spiegeln die hervorragende Arbeit unserer Schießabteilung wider.“ Die Sportschützen der Schützenbruderschaft St. Sebastian Sümmern machten im vergangenen Jahr überregional und regional von sich reden. Sie nahmen erfolgreich an Kreis-, Landes- und Deutschen Meisterschaften sowie an den Ligawettkämpfen auf Kreis- und Bezirksebene und erstmals in der Westfalenliga teil. Auf Kreis- und Bezirksebene wurden elf Einzeltitel und acht Mannschaftstitel errungen. Bei den Landesmeisterschaften landete die KK-100-Meter-Mannschaft auf Platz vier. In der Westfalenliga belegte die Schießsportgemeinschaft im Luftgewehr-Auflagebereich Platz fünf in der Gesamtwertung.

Schützenfest blieb von Zwischenfällen verschont

Hilker ließ auch die Höhepunkte des Jahres Revue passieren, vor allem das Schützenfest am letzten Juli-Wochenende, bei dem Michael Schmidt den Vogel abschoss und Stefanie Kramer zur Königin erwählte. „Wir hatten ein tolles und friedliches Fest ohne Zwischenfälle. Das wurde uns immer wieder von den vielen zufriedenen Gästen bestätigt.“ Die Neuerung, das von den Offizieren vor der Halle gebildete Spalier nach dem Festumzug, sei sehr gut angenommen worden. „Der neue Biergarten ist zum Publikumsmagneten geworden“, berichtete Hilker weiter. In diesem Jahr solle ein zweiter in die Platzmitte gestellt werden, wo dann auch die Kapellen spielen können. Er erinnerte auch an das Jungschützenkönigspaar Lars Bauermeister und Veronica Tavares und die Insignienschützen. Hilker dankte der Freiwilligen Feuerwehr Sümmern, den Mitgliedern, Sponsoren und Helfern, die den Verein das ganze Jahr bei vielen Veranstaltungen tatkräftig unterstützt haben.

Michael Hilker ehrte außerdem langjährige Mitglieder. Die bronzene Ehrennadel gab es für 40-jährige Treue zum Verein für Uwe Gansefort, Ralf Goldmann, Horst Hoven, Hans-Jürgen Michels, Manfred Ostermann, Heinz Schäfer, Heinrich Sprenger, Gerd Steinwachs und Horst Vogtland. 50 Jahre sind Georg Bartetzko, Theo Becker, Rolf Jonatzke, Lothar Kolb, Hans-Joachim Michalski und Heinz-Josef Spickhoff sowie Martin Wrede dabei. Dafür bekamen sie die silberne Ehrennadel. Fritz Biggeleben und Ulrich Sauer gehören dem Verein sogar schon 60 Jahre an, dafür gibt es die goldene Ehrennadel. Hilker ehrte auch Hermann Diris für ­70-jährige Mitgliedschaft mit der goldenen Ehrenmedaille. Günter Reineke, der ebenfalls seit 70 Jahren dabei ist, hatte abgesagt, ebenso wie Horst Vogtland, Heinrich Sprenger, Hans-Joachim Michalski und Heinz-Josef Spickhoff. Ihnen werden die Ehrungen von ihren Kompanieführen nachgereicht.

Ab April monatlicher Schützenstammtisch

Nach dem Tod von Hermann Beuke übernehmen Ehrenoberst Hermann Josef Moneke und Erwin Schneidersmann die Seniorengruppe. Moneke kündigte einen regelmäßigen Schützenstammtisch an. Dieser soll im April erstmals stattfinden. Dazu sind Jung und Alt einmal monatlich dienstags ab 18 Uhr eingeladen, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.