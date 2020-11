Schulen und Corona: Iserlohner Linke wünschen Runden Tisch

Iserlohn. Mit dem Vorschlag, einen Runden Tisch „Schulunterricht trotz Corona“ einzurichten, hat sich die Fraktion „Die Linke“ an Bürgermeister Joithe gewandt.

Im Vorgriff auf die erste Sitzung des Schulausschusses halte es die Fraktion für geboten, zeitnah zu einem solchen Gremium einzuladen. Dort sollten die unterschiedlichen Pro­bleme aufgenommen und diskutiert werden, um Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Diese sollten dann, so die „Linken“, durch den Schulausschuss auf den Weg gebracht werden, um allen Schülerinnen und Schülern einen Unterricht unter sicheren Bedingungen zu ermöglichen.

Eine Fülle von Themen rund um die Folgen der Pandemie

Während der Schulunterricht trotz des erneuten Herunterfahrens des öffentlichen Lebens nach derzeitigem Stand weitestgehend im Regelbetrieb ablaufen solle, seien die dabei entstehenden Probleme vielfältig, heißt es in dem Schreiben. „Von überfüllten Bussen, über Schwierigkeiten, ordentlich zu lüften, bis zu Diskussionen über enorme zusätzliche Belastungen des Personals durch notwendige Organisationsanpassungen gibt es eine Fülle von Themen, die immer mal wieder an uns herangetragen oder über die Presse kommuniziert werden“, schreibt die Fraktion und erinnert an die früheren Schwierigkeiten beim Online-Unterricht und fehlende technische Ausstattung bei Kindern aus einkommensschwachen Familien.

In dem Rahmen könne auch ein Sachstand über die Beschaffung von Endgeräten, Datenvolumen für bedürftige Schülerinnen und Schüler, sowie die Beschaffung der von ihnen vorgeschlagenen Luftreinigern zur Verringerung der Virenlast in Schulräumen mitgeteilt werden, erklärt die Fraktion. Für diese Luftreiniger hatte das Land NRW kürzlich eine Förderung mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 50 Millionen. Euro bereitgestellt.