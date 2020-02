Schwarmwissen für den Robo-Butler

Einen Diener, der den Rasen mäht, den Abwasch macht, den Müll raus trägt oder die Wäsche bügelt: wer wünscht sich das nicht? Wenn der Diener alles dies auch noch ohne Bezahlung und Murren erledigt – umso besser. Wahrscheinlich ist so jemanden zu finden allerdings nicht – außer vielleicht, er ist aus Metall, gut 110 Kilo schwer, und: ein Roboter.

Marcel Daumüller, 32 Jahre alt und eigentlich aus Stuttgart, hat im Rahmen seiner Masterarbeit im Studiengang Maschinenbau an der FH in Iserlohn einen Roboter entwickelt und gebaut. Bis dieser allerdings in den Haushalten von zu Unordnung neigenden Ehepartnern den Haussegen wieder gerade rückt, dürfte noch einige Zeit vergehen. „Die Elektronik und Programmierung fehlt noch, um den Roboter zum Leben zu erwecken. Als Maschinenbauer habe ich mich in erster Linie mit der Konstruktion beschäftigt“, erzählt er.

Note 1,0 für Masterarbeit

Dass Marcel Daumüller für seine Masterarbeit („Modellbildung und Prototypentwicklung eines humanoiden Roboters“) trotz weiterer notwendiger Entwicklungsschritte die Note 1,0 erhielt, hat auch mit seiner besonderen Idee zu tun, wie es mit „seinem“ Roboter weitergehen soll. Vermutlich zum Ende des Monats nämlich will er Videos der bisherigen Entwicklungen sowie Aufnahmen des Aufbaus auf YouTube einstellen. Ebenso will er CAD-Modell und Baupläne als Grundlage für ein Open-Source-Projekt in Internet-Foren veröffentlichen.

Open Source – das bedeutet, jeder kann kostenlos auf das geistige Eigentum des Stuttgarters zugreifen. Und mithelfen, den Roboter weiter zu verbessern – so die Hoffnung. Denn Marcel Daumüller setzt auf einen Online-Ideenaustausch. Auf die Intelligenz des Schwarms.

„Das richtet sich vor allem an Leute, die das als Hobby betreiben und sich einfach selber einen Roboter bauen wollen“, erklärt er. Und ein künftiger Einsatz als stählerner Butler? „Bis dahin braucht es noch eine Menge Entwicklungsarbeit.“

Wer den Roboter dann nachbauen will, kann die Teile am einfachsten per 3D-Drucker herstellen und daheim zusammenfügen. Für Marcel Daumüller selbst bedeutete die Entwicklung seines Roboters noch ungleich mehr Handarbeit.

Über Wochen und Monate glich seine Wohnung in Leinfelden nahe Stuttgart eher einer Metallwerkstatt. Dort hat er konstruiert, gefräst und gedreht um die Vielzahl der Einzelteile, aus denen sein Roboter besteht, selber herzustellen. „Zum Glück hatte ich einsichtige Nachbarn, die den Lärm ertragen haben“, erzählt der 32-jährige.

Sein „Sparringpartner“ bei diesem Projekt war Prof. Dr. Martin Venhaus, Leiter des Labors für Robotertechnik im Iserlohner Fachbereich Maschinenbau, der die Idee für die Masterarbeit von Anfang an unterstützt hat. Rund 8000 Euro hat der Bau des Roboters gekostet.

Bewegungsabläufe basieren auf Analyse des Menschen

Die Bewegungsabläufe basieren dabei auf einer Analyse des menschlichen Skeletts. Darüber hinaus hat der Stuttgarter ein mathematisches Modell entwickelt, anhand dessen die Stabilität gegen das Umkippen und der für die Bewegung nötige Kraftaufwand berechnet werden können.

Sein Studium hat der Konstrukteur berufsbegleitend in Iserlohn absolviert. „Ich hatte mich natürlich auch bei unseren regionalen Hochschulen umgeschaut, aber kein vergleichbares Angebot gefunden. In Iserlohn finden die Lehrveranstaltungen immer samstags statt und das passte optimal.“

Seinen Roboter hat er für die Fahrt rauf in die Waldstadt oft mit ins Auto gesetzt. „Er hat eine Transportvorrichtung“, sagt er.

Einen Namen allerdings hat der Robo-Butler in spe noch nicht. „Zu Beginn hatte er den Namen Minion („Diener“, „Scherge“).“ Den habe er aber wieder verworfen. „Vielleicht ergibt sich das ja auch durch den Schwarm“, hofft Daumüller.