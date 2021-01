Service-Wohnen in Iserlohn: Hat man die Bewohner vergessen?

Iserlohn Irmgard und Werner Ester fürchten, die Planer hätten für die Corona-Impfungen eine wichtige Personengruppe übersehen.

Zu behaupten, Werner Ester sei sauer, wäre vielleicht zu viel gesagt. Vielleicht eher besorgt, ist es der langjährige Balver CDU-Kommunalpolitiker doch gewohnt, den Mund aufzumachen, wenn er Missstände ausmacht. Und das tut er nun schon seit einigen Wochen. Genauer, seit im Märkischen Kreis am 27. Dezember mit dem Impfen von Bewohnern und Mitarbeitern in Altenheimen begonnen wurde.

Die Tatsache, dass die größte Risikogruppe und Mitarbeiter der Branche als Erste an der Reihe sind im Kampf gegen Corona, damit hat der 81-Jährige zunächst kein Problem. Im Gegenteil: „Die Priorisierung ist richtig“, sagt er.

Gänzlich unverständlich ist ihm allerdings, dass für das betreute Wohnen, auch Service-Wohnen genannt, keine Regelung getroffen wurde. „Ich glaube, man hat uns bei der Planung vergessen“, sagt der pensionierte Lehrer, der seit einigen Jahren mit seiner Frau Irmgard (72) in einer entsprechenden Einrichtung des Trägers Katholische Kliniken im Märkischen Kreis an der Gartenstraße in Iserlohn lebt. „Ich mache da aber niemandem einen Vorwurf.“ Zu vieles sei derzeit zu regeln. Eine Lösung müsse dennoch her.

Zur Erklärung: Service-Wohnen – das ist in gewisser Weise eine Mischform aus selbstbestimmtem und betreutem Leben. An der Gartenstraße etwa haben Bewohner eigene Wohnungen. Es gibt eine Service-Stelle, die zwischen 8 und 17 Uhr unter der Woche besetzt ist, Gemeinschaftsräume, Veranstaltungen und mehr – allerdings keine Pflege. Wer will und muss, kann sich hier externe Hilfe einholen. „Der Begriff betreutes Wohnen ist nicht geschützt und vielen unbekannt“, sagt Stephanie Ephan, die hier als Büroangestellte unter anderem für Organisation zuständig ist. „Die meisten denken, wir wären ein Heim.“

Da dem aber nicht so ist, werden die Bewohner hier offenbar vom Land genauso kategorisiert wie Menschen, die in unbetreuten, „normalen“ Wohnungen und Häusern leben. Mit der Folge, dass sie, wenn sie sich impfen lassen wollen, Stand jetzt ab Anfang Februar zum Impfzentrum nach Lüdenscheid fahren müssten. Wann nämlich das Iserlohner Pendant in Dröschede an den Start gehen wird, ist weiter unklar. „Schnellstmöglich“, heißt es vom Kreis einerseits. „Das kann noch Monate dauern“ andererseits.

Die Fahrt nach Lüdenscheid allerdings ist für viele der rund 80 Bewohner, die teils dement, bettlägrig oder schlecht zu Fuß sind, ein Problem. Die jüngste Person hier ist 70 Jahre alt. „Ich glaube, viele werden nicht zur Impfung gehen deswegen“, sagt Stephanie Ephan. Auch Werner und Irmgard Ester sehen das so.

Eine Nachfrage beim Kreis ergibt, dass man dort derzeit versucht, die Krankenkassen dazu zu bewegen, Anfahrten zur Impfung per Taxi zu übernehmen, um das Problem zu lösen. Doch nicht nur die bloße Fahrt sei abschreckend und problematisch, sagt Werner Ester, auch der drohende Stress vor Ort. Das Zurechtfinden. Das Anstellen. Zumal viele Senioren keine Angehörigen haben, die hier Begleitung bieten können.

Fragt man bei der Stadt Iserlohn nach, wie viele Menschen überhaupt betreut wohnen, wird auf den Kreis verwiesen. Fragt man dort, zurück auf die Stadt. Auf der Homepage der Verwaltung sind elf entsprechende Einrichtungen in Iserlohn gelistet. Allerdings gibt es Mischformen. Also Heime, die zudem betreutes Wohnen anbieten. Nimmt man noch Menschen hinzu, die daheim aufgrund mangelnder Mobilität auf Pflegedienste angewiesen sind, so ergibt sich schnell eine mindestens vierstellige Personengruppe, für die die Fahrt nach Lüdenscheid potenziell zumindest eine große Hürde ist.

Werner Ester, für den die Fahrt nach Lüdenscheid selbst gesundheitlich kein Problem wäre, fordert darum, dass auch in den Service-Wohneinrichtungen geimpft wird. Geeignete Räumlichkeiten, das sagt auch Stephanie Ephan, gebe es an der Gartenstraße – und wohl auch in anderen Einrichtungen. „Man will doch eine hohe Impfquote. Hier sind bestimmt 90 Prozent der Menschen dazu bereit“, führt Werner Ester auch pragmatische Gründe an. Noch einfacher könne man eine in Teilen „immobile“ Impfgruppe nicht erreichen.

Auf Nachfrage, wann und ob mit einer entsprechenden Regelung zu rechnen sei, wird von der Pressestelle des Kreises auf die Kassenärztliche Vereinigung als zuständig verwiesen. Die wiederum verweist aufs Land.

Bea Danielsmeier von der Abteilung Unternehmenskommunikation der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis sagt, man sei in regelmäßigem Austausch mit den zuständigen Behörden. Sie sei zuversichtlich, dass Härtefälle, wie einige Bewohner in Service-Einrichtungen nicht noch Monate auf eine Impfung warten müssen. Also so lange, bis es ausreichend Dosen der weniger stark kühlungsbedürftigen Variante des Mittels gibt, das einfach transportiert werden kann.